La marque leader du thon en boîte proposait à ses clients de faire analyser gratuitement la teneur en mercure de ses conserves. Que Choisir s’est prêté au jeu. Résultat : il y a bel et bien du mercure, en concentrations variables. De quoi inquiéter, même si la réglementation est respectée.

​​​​​L’essentiel Petit Navire proposait à ses clients de faire analyser gratuitement la teneur en mercure de ses conserves de thon.

Les deux boîtes envoyées par Que Choisir contiennent toutes deux du mercure : 0,27 mg/kg de thon et 0,45 mg/kg. Les résultats respectent la réglementation, mais le thon bénéficie d’une norme trois fois supérieure à celle valable pour d’autres poissons, à 1 mg/kg contre 0,3 mg/kg.

contiennent toutes deux du mercure : 0,27 mg/kg de thon et 0,45 mg/kg. Les résultats respectent la réglementation, mais le thon bénéficie d’une norme trois fois supérieure à celle valable pour d’autres poissons, à 1 mg/kg contre 0,3 mg/kg. Or, le mercure est une substance très préoccupante pour notre santé.

Opération transparence pour le n° 1 du thon en conserve. Du 24 mars au 5 mai, la marque Petit Navire, filiale du géant thaïlandais Thai Union, proposait à ses clients de faire analyser gratuitement la teneur en mercure des boîtes qu’ils avaient achetées en grande surface. Cette opération nommée « Faites le test » se veut une riposte à une enquête publiée en octobre 2024 par les associations Bloom et Foodwatch (Du poison dans le poisson, lire l’encadré), qui alertaient sur l’ampleur de la contamination du thon par ce métal toxique.

Chez Que Choisir, nous avons un appétit immodéré pour les tests ; nous avons donc décidé de participer. Pour cela, nous avons acheté deux boîtes (une de thon albacore, et une de thon germon) en supérette, rempli le questionnaire et posté le tout, en deux enveloppes, le 31 mars et le 7 avril. Les résultats sont tombés trois semaines plus tard : l’une des boîtes contenait 0,27 mg de mercure par kilo de thon ; l’autre en contenait 0,45 mg/kg. Toutes deux sont donc bien conformes à la réglementation, et peuvent être vendues.

Les résultats du test de teneur en mercure envoyé par Petit Navire.

Notre première boîte affiche un taux tout juste inférieur à la limite réglementaire la plus stricte, fixée à 0,3 mg/kg, qui concerne une partie des poissons (cabillaud, sardine, anchois, etc.). En revanche, la deuxième la dépasse largement et, si elle est conforme, c’est parce que le thon bénéficie d’une limite réglementaire nettement plus tolérante, fixée à 1 mg/kg (lire l’encadré). Une différence de traitement que dénonçaient justement Bloom et Foodwatch. D’ailleurs, dans leur enquête, la plupart des conserves respectaient, elles aussi, les seuils réglementaires.

Dans tous les cas, il est impossible de conclure que manger du thon n’expose pas au mercure… Or, ce métal est considéré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « l’une des 10 substances chimiques gravement préoccupantes pour [notre] santé ». En effet, il est cancérogène, mutagène et reprotoxique. Il est également nocif pour le système nerveux central, et peut engendrer des retards de développement ou des troubles comportementaux chez les enfants en contact in utero ou après la naissance.

Malheureusement, il est détecté chez quasiment 100 % des adultes et des enfants en France, à un niveau plus élevé que dans la plupart des pays européens. Face à cette situation, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a revu la dose hebdomadaire tolérable (DHT, dose à partir de laquelle l’ingestion de mercure est nocive pour la santé) à la baisse, en la divisant par deux. Elle est désormais fixée à 0,1 microgramme de mercure par kilo de poids corporel et par jour. Résultat de ce renforcement, ce sont en réalité près de 890 000 enfants de 3 à 17 ans qui dépassent la DHT, soit 7,3 % des enfants, et 1,9 million d’adultes (soit 4 % de la population).

Trois limites différentes selon les poissons La réglementation européenne définit trois seuils réglementaires différents pour une même catégorie d’aliments, en l’occurrence les produits de la mer (1) : La limite générale (crustacés, mollusques et poissons autres que ceux cités ci-dessous) : 0,5 mg de mercure/kg de poisson .

(crustacés, mollusques et poissons autres que ceux cités ci-dessous) : . Pour les petites espèces et certains mollusques (anchois, sardine, cabillaud, hareng, maquereau, carpe, plie, sprat, lieu noir, saumon, truite, pangasius, limande, sole, merlan, poulpes, calmars, seiches, bigorneaux, escargots de mer, etc.) : 0,3 mg/kg .

et certains mollusques (anchois, sardine, cabillaud, hareng, maquereau, carpe, plie, sprat, lieu noir, saumon, truite, pangasius, limande, sole, merlan, poulpes, calmars, seiches, bigorneaux, escargots de mer, etc.) : . Pour les gros prédateurs (thon, requin, espadon, esturgeon, grenadier de roche, rouget de vase, brochet, marlin, bonite, dorade rose, sabre noir, etc.) : 1 mg/kg. La concentration en mercure du thon peut donc légalement être trois fois plus élevée que pour le maquereau ou la sardine, alors même que le risque sanitaire est identique. À noter Ces normes sont valables pour le poisson frais, mais aucune limite réglementaire n’est fixée pour les conserves. (1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0915