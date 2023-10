Le principal service de streaming vidéo annonce une nouvelle augmentation de ses tarifs, à peine 2 ans après la précédente et quelques semaines après la fin du partage gratuit des comptes.

Lors du lancement de Netflix en France, en 2014, il ne fallait pas être devin pour prévoir des hausses de tarifs régulières. La plateforme ne nous a jamais déçus sur ce sujet, contrairement à certaines de ses productions insipides. La dernière augmentation qui vient d’être annoncée, et qui est applicable immédiatement, concerne la formule la moins chère (en dehors de l’offre avec publicité), qui passe de 8,99 € à 10,99 €, et la formule premium, qui augmente elle aussi de 2 € pour passer de 17,99 € à 19,99 €.

On ne sait pas si cette hausse est liée à une quelconque augmentation des coûts, à un catalogue qui s’étofferait subitement ou à la grève des acteurs et scénaristes aux États-Unis. Quoi qu’il en soit, l’offre premium a augmenté de 66 % entre 2014 et 2023. Très au-delà de l’inflation.

Les comptes de Netflix sont pourtant au beau fixe. La société basée à Los Gatos, en Californie, vient d’annoncer une progression de 10,8 % de son portefeuille mondial qui s’établit à presque 250 millions d’abonnés, certainement boostée par la fin du partage de compte. Sur le dernier trimestre, le bénéfice net de la compagnie a augmenté de 20 % à 1,6 milliard de dollars : 20 %, c’est justement le pourcentage de la hausse du tarif de l’abonnement de base.