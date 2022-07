© Lydie LECARPENTIER/REA Opération Tranquillité Vacances L’inscription au dispositif se simplifie

L’une des solutions pour se prémunir contre les cambriolages est de communiquer ses dates de vacances à la police ou à la gendarmerie. Des patrouilles passeront régulièrement à votre domicile pour vérifier que tout va bien. L’inscription en ligne à ce dispositif est désormais possible.

La police et la gendarmerie reconduisent cette année l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Afin de limiter les risques d’être cambriolé pendant les vacances, les forces de l’ordre proposent d’envoyer régulièrement des patrouilles vérifier que rien de suspect ne se passe et dissuader les éventuels cambrioleurs. La procédure est simple et gratuite.

L’inscription en ligne

Pour bénéficier de ce service, le plus simple est de s’inscrire en ligne (1) en se connectant à son compte personnel par le biais de France Connect. L’inscription à distance est désormais possible quel que soit l’endroit où l’on habite en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Elle doit se faire entre 45 et 1 jour avant le départ (3 jours si votre domicile se trouve en zone surveillée par la police et non la gendarmerie).

On vous demandera d’indiquer votre adresse, vos dates d’absence, un numéro de téléphone pour être prévenu en cas de problème et quelques autres éléments comme le type de logement (maison, appartement…), la présence ou non d’une alarme, de codes d’accès, etc. Vous devrez aussi indiquer les noms des éventuelles personnes autorisées à pénétrer dans votre logement en votre absence (un voisin ou un ami qui viendrait ouvrir les volets ou relever le courrier, par exemple).

En cas de modification ou d’annulation de la demande, il faudra vous rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police dont vous dépendez, car la modification en ligne n’est pas possible.

Il est également possible, pour ceux qui préfèrent, de remplir et imprimer un formulaire en ligne (2) puis de le déposer au commissariat ou à la gendarmerie, ou bien de se rendre directement sur place, de préférence après avoir pris rendez-vous en ligne (3).

Des patrouilles régulières

Une fois cette inscription faites, les forces de l’ordre s’engagent à passer régulièrement à votre domicile, de jour comme de nuit, en semaine et le week-end, afin de vérifier que rien d’anormal ne s’y produit. Vous ne saurez pas à quel moment et comment se déroule la surveillance, mais vous serez averti si quelque chose de suspect était constaté.

Quelques conseils avant de partir Outre le fait de s’inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances, d’autres mesures contribuent à limiter le risque d’être cambriolé, comme : – ne pas indiquer ses dates de congés sur les réseaux sociaux ou sur son répondeur téléphonique ; – vérifier, le cas échéant, que son système de protection (caméra connectée, alarme, télésurveillance) est opérationnel ; – demander à une personne de confiance de relever le courrier, voire d’ouvrir et fermer les volets ; – simuler une présence (avec des programmateurs branchés sur des lampes ou des appareils générant de faux aboiements, par exemple) ; – renvoyer si possible les appels depuis le téléphone fixe vers son portable ; – verrouiller avec soin portes, fenêtres et volets ; – ne pas garder de grosses sommes d’argent à son domicile ; – photographier, voire faire évaluer par un expert bijoux et objets de valeur avant de les mettre en lieu sûr (de préférence dans un coffre-fort). Renseignez-vous sur les conditions de leur protection exigées par votre société d’assurances. → Voir tous nos « Bons réflexes pour les limiter les risques de cambriolage ».

(1) Sur le site de Service-Public.fr

(2) Document téléchargeable sur https://mobile.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/Formulaire_OTV_2016.pdf

(3) https://lannuaire.service-public.fr/navigation/gendarmerie