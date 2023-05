Verisure, EPS, IMA Protect, Nexecur : quatre sociétés se partagent la plus grosse part du marché de la télésurveillance en France.. En échange d’un abonnement mensuel, elles fournissent et installent le matériel puis assurent la gestion des alertes grâce à des équipes de « télésurveilleurs » prêts à intervenir 24 h/24, 7 j/7. Mais peut-on leur faire confiance ? Pour le savoir, nous avons demandé aux abonnés à notre newsletter, clients de ces sociétés, de nous dire ce qu’ils pensaient de leurs services. Détection des tentatives d’intrusion, mise en fuite des individus, facilité d’utilisation, qualité de fonctionnement, gestion de la domotique, coûts d’installation et d’abonnement, de nombreux critères ont été pris en compte pour établir notre classement exclusif des sociétés de télésurveillance.