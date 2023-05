Sociétés de télésurveillance

Notre comparatif a été établi sur la base de 3 253 réponses à un questionnaire de satisfaction inséré dans la newsletter de notre site Quechoisir.org du 12 avril 2023.

Après avoir indiqué leur niveau de satisfaction globale, les répondants se sont prononcés sur une série d’items qui nous ont permis d’établir un classement sur la base de 6 critères :

– détection des intrus ;

– mise en fuite des intrus ;

– facilité d’utilisation ;

– qualité de fonctionnement ;

– gestion de la domotique ;

– coût (installation et abonnement).

Au final, 4 grands réseaux ont pu être classés : IMA Protect, EPS, Nexecur et Verisure, les réponses concernant les autres acteurs du marché n’étant pas suffisamment représentatives.

L’échelle de notation est la suivante :

note de 9/10 ou plus (très bon)

note de 8 à 8,9/10 (bon)

note de 7 à 7,9/10 (moyen)

note de 6 à 6,9/10 (médiocre)

note inférieure à 6/10 (mauvais)

