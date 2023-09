© Adobe Stock PlayStation Plus Très forte hausse des abonnements annuels

Sony a annoncé une augmentation importante du tarif de son service d’abonnement PlayStation Plus, qui permet d’accéder à plusieurs centaines de jeux en ligne. Selon les formules, il faudra désormais s’acquitter de 71,99 € (+20 %) à 151,99 € (+26 %) par an.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs. Un peu plus d’un an après le lancement de la nouvelle version de son service d’abonnement, Sony a annoncé une forte augmentation des tarifs annuels du service d’abonnement PlayStation Plus.

Les 3 formules en place sont concernées par ces hausses qui interviendront le 6 septembre :

l’abonnement Essential, qui permet de jouer en ligne et de bénéficier de 2 jeux offerts par mois, passera de 59,99 € à 71,99 €/an, soit une augmentation de 20 % ;

l’abonnement Extra, qui permet, en plus, d’accéder à environ 400 jeux développés pour les consoles PS4 et PS5, bondira de 99,99 € à 125,99 €/an, soit une augmentation de 26 % ;

l’abonnement Premium, qui donne également l’accès à plusieurs centaines de titres plus anciens et permet le jeu en streaming, augmentera aussi de 26 % en passant de 119,99 € à 151,99 €/an.

Les tarifs mensuels et trimestriels du service n’évoluent pas. Et malgré ces hausses, il reste plus intéressant de s’abonner pour 1 an plutôt que de cumuler les abonnements de 1 ou 3 mois.

Annoncée en catimini à la fin d’un billet de blog consacré aux jeux offerts en septembre dans le PlayStation Plus, cette forte hausse fait d’autant jaser les joueurs qu’elle n’est accompagnée d’aucune précision. « Cet ajustement du prix nous permettra de continuer à vous apporter des jeux de haute qualité, ainsi qu’une plus-value et des bénéfices tangibles à votre service d’abonnement PlayStation Plus », se contente d’écrire Sony.

L’explication est peut-être à chercher dans le plateau d’abonnés atteint par le service… Fin mai, Sony a annoncé que 47 millions de joueurs avaient souscrit au PlayStation Plus « nouvelle formule ». Or, ils étaient 1 million de plus un an plus tôt.

Des augmentations aussi chez Microsoft

Il y a deux semaines, ce sont les 30 millions d’abonnés au service concurrent, le Game Pass de Microsoft, qui ont dû subir une hausse tarifaire. Le 13 août, l’abonnement mensuel au Game Pass Ultimate (qui donne accès au Game Pass console, au PC Game Pass et au Xbox Cloud Gaming) est passé de 12,99 € à 14,99 €, soit une hausse de 15 %. Le Xbox Game Pass est, lui, passé de 9,99 € à 10,99 € par mois. En revanche, le prix de l’abonnement Game Pass pour PC n’a pas changé. Dans un communiqué consacré à ces changements tarifaires, Microsoft rappelle qu’il s’agit de la première augmentation depuis le lancement du service en 2017.