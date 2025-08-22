Fumer tue, les cigarettes polluent, et les mégots y contribuent. Non seulement les filtres ne protègent pas la santé contre la nocivité du tabac, mais ils occasionnent une pollution environnementale gigantesque : émissions de gaz à effet de serre, fragmentation en microplastiques, diffusion de métaux lourds… Devant un tel bilan, une première étape serait de proscrire les filtres.

Interdire la cigarette ? Inimaginable. Pourtant, sa nuisance sanitaire est largement connue et documentée. Le tabac fait plus de 7 millions de morts par an (dont 1,6 million de fumeurs passifs), victimes de cancers ou de maladies cardiaques, parmi les quelque 1,3 milliard de fumeurs et fumeuses sur la planète, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il faut dire que ce mince cylindre contient plus de 7 000 substances chimiques, dont au moins 70 sont cancérigènes.

Mais le coût est également environnemental : les 6 000 milliards de cigarettes fabriquées chaque année consomment des ressources (terres agricoles, eau, engrais, pesticides, énergie fossile, etc.) et sont une source de déforestation. Entre la culture du tabac, la fabrication et la distribution, les cigarettes sont à l’origine de l’émission de plus de 80 millions de tonnes de CO 2 , soit l’équivalent de 17 millions de voitures à essence.

Ce lourd bilan inclut les filtres : fabriqués à base d’acétate de cellulose, un plastique, ce sont de purs produits de l’industrie pétrochimique. Or, l’extraction de pétrole occasionne des dégagements conséquents de gaz à effet de serre et une pollution majeure du milieu.

Des filtres sources de microplastiques

En fin de vie, les dégâts se poursuivent. En effet, les fumeurs ne se donnent pas souvent la peine de jeter leurs mégots à la poubelle. Les deux tiers finissent dans la nature chaque année. Soit 680 000 tonnes de déchets, essentiellement composés des filtres non consumés. Or, ces filtres ne sont pas biodégradables. En revanche, ils se fragmentent en d’innombrables microplastiques qui polluent ensuite sols et eaux, jusqu’à l’océan. Ils libèrent également dans les écosystèmes de la nicotine, des métaux lourds et divers autres produits chimiques qu’ils contiennent.

Protéger les océans

Confrontées à la toute-puissance de la filière des fabricants de cigarettes (lire l’encadré), ni l’OMS ni les associations environnementales n’espèrent bannir la cigarette de sitôt. En revanche, elles appellent à interdire leurs filtres, qui « n’ont aucun bénéfice prouvé pour la santé et polluent l’environnement », rappelle l’OMS. Les associations de protection des océans, parmi lesquelles Coalition Eau, No Plastic In My Sea, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France ont peut-être trouvé un angle d’attaque pour faire aboutir cette demande.

Elles passent par le Traité international de lutte contre la pollution plastique, négocié sous l’égide de l’ONU depuis 2022. Le 5e cycle de négociations, en décembre 2024 à Busan (Corée du Sud), n’a pas abouti, et s’est prolongé en août 2025 à Genève. Que viennent faire les filtres dans ce traité ? Ils pourraient être inclus dans la liste des plastiques à usage unique qui devraient être interdits à court terme afin de protéger les océans de la pollution plastique. À condition que le lobby du tabac et les pays producteurs de pétrole n’y fassent pas obstacle…