© stock.adobe.com Pouvoir d’achat (novembre 2022) Une accalmie partielle

L’inflation globale semble, au moins provisoirement, se stabiliser. Elle n’est « que » de 5,9 % en novembre 2022, par rapport à novembre 2021. Mais certains secteurs continuent de voir les prix grimper plus fortement. C’est le cas de l’alimentation, mais aussi de l’équipement de la maison.

Équiper son logement n’est pas une partie de plaisir en ces temps de crise ! Entre hausse des prix des matériaux et ruptures de stocks, les produits électroménagers et électroniques ont été rattrapés par l’inflation depuis la rentrée. Plusieurs catégories sont particulièrement chahutées : les réfrigérateurs et congélateurs, les radiateurs et climatiseurs, les aspirateurs et les smartphones voient leurs prix bondir de 11 à 12 % en novembre par rapport à la même période de 2021, d’après nos relevés.

Ces produits subissent, comme de nombreux autres, la flambée des cours de l’énergie et celle des matières premières. « Les appareils électroménagers intègrent de nombreuses pièces et composants en métal (fer, Inox, acier, cuivre, etc.) dont les process de production sont fortement énergivores », explique le Groupement des marques d’appareils pour la maison (Gifam). De plus, « les fabricants font face à une hausse des coûts de transport, à laquelle s’ajoute depuis un an la hausse des coûts du carburant ». Ainsi, le fret a été multiplié par cinq en 2021, par rapport à l’avant-Covid. Aujourd’hui encore, il reste deux fois plus cher qu’avant. Or, les différents composants de ce type d'appareils sillonnent la planète avant d’être livrés chez nous.

Par ailleurs, la pandémie de Covid et ses confinements, toujours nombreux en Chine, ont désorganisé les chaînes de production asiatiques. De fortes tensions depuis 2020 concernant l’approvisionnement en microprocesseurs (indispensables au fonctionnement de la plupart de ces produits) sont encore aggravées par les tensions entre la Chine et Taïwan, et par la guerre en Ukraine. Enfin, la parité euro-dollar ne joue pas non plus en faveur des consommateurs européens. Autant de difficultés qui sont encore loin d’être résorbées.

Compte tenu de hausses de prix plus limitées sur plusieurs autres postes de dépenses (forfaits et abonnements, assurances et mutuelles, loisirs, habillement et santé), l’inflation mensuelle globale calculée par Que Choisir se maintient juste sous la barre des 6 % en novembre, à +5,9% par rapport à novembre 2021.

Néanmoins, les dépenses du quotidien restent sous pression. Ainsi, pour les achats de produits alimentaires et d’hygiène, l’inflation ne ralentit pas, au contraire : elle augmente encore ce mois-ci, à 13 %. Elle était inférieure à 12 % en octobre.

L’énergie est encore sous contrôle : seul le fioul affiche une nette hausse (à +49 %), comme chaque mois. En revanche, le gaz est stable par rapport à novembre 2021, l’électricité est à « seulement » +7 %, l’essence à 9 % et le gasoil à 18 %... Mais cette relative stabilisation est trompeuse : elle ne tiendra que tant que les tarifs aux particuliers bénéficieront de boucliers tarifaires. La fin progressive de la ristourne à la pompe pour les carburants depuis le 16 novembre (elle est passée à 10 centimes par litre contre 30 précédemment, et prendra fin au 31 décembre) devrait se traduire par une reprise de l’inflation sur ce poste dès décembre…