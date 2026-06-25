Une étude européenne révèle la présence excessive de substances dangereuses dans les gadgets et appareils électriques et électroniques du quotidien. Qu’il s’agisse de métaux lourds, de retardateurs de flamme bromés ou de plastifiants, la moitié des 173 produits analysés dépassent les limites autorisées.

L’essentiel Des gadgets électroniques d’usage courant (ventilateurs, haut-parleurs, lampes de jardin, etc.), des appareils de cuisine (grille-pains, mixeurs…) et des appareils de soins personnels (sèche-cheveux, rasoirs, appareils de massage…), au total, 173 produits ont été analysés.

Les substances dangereuses recherchées : métaux lourds (plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent), retardateurs de flamme bromés (PBB et PBDE) et plastifiants (phtalates).

Résultat : 71 % des produits achetés sur Internet et 35 % de ceux achetés en magasin physique, soit 86 produits au total, ne respectent pas la réglementation.

Sachant que l’étude a porté sur des produits bon marché (10 € en moyenne), une conclusion s’impose : mieux vaut les éviter !

Voilà ce qu’on appelle une bonne intuition. Pour l’édition 2025 de sa campagne Joint Actions on Compliance of Products (JACOP) (1), la Commission européenne s’est penchée sur la teneur en substances dangereuses de gadgets et autres produits électriques et électroniques. Les résultats sont effarants : plus de la moitié des 173 produits analysés dépassent les seuils réglementaires.

Pour cette étude, les autorités de contrôle de 13 pays ont été mobilisées : Allemagne, Belgique, Estonie, Finlande, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie et Suède.

104 échantillons ont été achetés dans des magasins physiques et 69 en ligne, pour un prix moyen de 10 €.

Les produits sont variés : ventilateurs, jouets animés par un panneau solaire, haut-parleurs, torches et lampes de jardin, grille-pain, mixeur, gaufriers, presse-agrume, sèche-cheveux, brosses chauffantes, appareils de massage…

Les analyses ont porté sur la présence de substances réglementées par la directive de l’Union européenne (UE) sur la limitation des substances dangereuses (RoHS).

Métaux lourds : plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent.

Retardateurs de flamme bromés (PBB et PBDE).

Plastifiants (phtalates : DEHP, BBP, DBP et DIBP).

Résultat : on trouve de tout ! Les niveaux élevés de plomb et de cadmium ont le plus souvent été détectés dans les points de soudure (82 échantillons non conformes). Les plastifiants étaient très présents dans l’isolation ou les gaines des câbles USB, des cordons d’alimentation et des prises, en particulier dans le PVC souple (51 échantillons non conformes).

Des retardateurs de flamme bromés ont été détectés dans les parties en plastique dur de 5 échantillons, et les analyses ont révélé la présence de chrome hexavalent dans les vis et certains composants métalliques de 3 produits. Avec 49 produits défaillants sur les 69 testés, les appareils achetés en ligne sont encore plus concernés que ceux achetés en magasin (37 défaillants sur 104).

Même constat pour le marquage CE

Notez que tous les produits ont également fait l’objet d’un contrôle sur les marquages obligatoires. Les résultats sont tout aussi préoccupants puisqu’un quart n’affichait pas, ou mal, le marquage CE.

La Commission européenne assure qu’elle a fait retirer les produits défaillants du marché ou interdit leur vente. Aux consommateurs, elle conseille d’éviter les produits bon marché et d’être vigilants sur le marquage CE. Cerise sur le gâteau : « Il est peu probable que ces produits répondent aux normes de l’UE, ils sont potentiellement nocifs pour l’environnement et difficiles à recycler », assure-t-elle dans son communiqué. Raison de plus pour ne pas les acheter.