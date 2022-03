© Fox_Dsign - stock.adobe.com Retraite La génération 1961 sera la première concernée par le recul de l’âge légal

L’âge légal de départ en retraite devrait être porté à 65 ans si Emmanuel Macron est réélu à l’élection présidentielle en avril prochain. Sous réserve que ce seuil soit adopté par les parlementaires d’ici à la fin de l’année, il devrait s’appliquer pleinement, pour la première fois, aux générations nées en 1969 et après. De fait, dès le début de l’année prochaine, la génération née en 1961 pourrait être la première impactée. À un (gros) détail près.

L’augmentation de l’âge légal de départ en retraite se fera de façon « progressive » et sera « un sujet de négociations », a indiqué le candidat président Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse le 17 mars 2022. Cette réforme qui sera « soumise au vote des parlementaires » pourrait être adoptée d’ici à la fin de l’année, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Elle consisterait à majorer de 4 mois par an l’âge légal actuel (62 ans), avec en toile de fond l’atteinte d’un âge légal de 65 ans, en 2031 pour la génération 1969. De fait, si l’on déroule le compte à rebours, les premières personnes impactées par ce recul seraient non pas celles nées en 1963, comme nous l’avons écrit, mais celles nées en 1961.

Des modalités pratiques qui restent à définir

Outre les changements majeurs qu’elle va induire pour toutes les générations concernées, une telle perspective ne va pas sans poser question. En effet, dans la mesure où les salariés doivent envoyer leurs demandes de retraite aux régimes concernés entre 4 et 6 mois avant la date d’effet souhaitée pour le versement de leurs premières pensions (mais entre 6 et 9 mois pour les agents de la fonction publique, hors éducation nationale, par exemple), on peut légitimement s’interroger sur les modalités pratiques auxquelles sera très rapidement confrontée la génération 1961, première à essuyer les plâtres d’un tel recul (et auxquelles la génération 1963 n’aurait vraisemblablement pas été soumise…). La réforme des retraites du 9 novembre 2010, portée par Éric Woerth, qui faisait passer l'âge légal de la retraite de 60 ans à 62 ans, à raison de 4 mois par an (avec une montée en charge accélérée en 2012 pour que l’âge légal de 62 ans s’impose à toutes les générations nées en 1955 et après) ne démarrait ainsi qu’à partir du 1er juillet 2011 et ne concernait que les personnes nées à partir de juillet 1951. Selon nos informations, le déroulé de la prochaine réforme pourrait suivre ce même calendrier. Les premières personnes à devoir « travailler plus » seraient ainsi celles nées non pas entre janvier et fin juin 1961, mais uniquement celles nées entre juillet et fin décembre 1961. Un détail d’importance à confirmer.