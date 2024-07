Dernièrement, l’éventuelle obligation d’apposer le macaron « S », comme senior, sur le pare-brise arrière d’un véhicule a fait l’objet de quelques vidéos sur les réseaux sociaux, questionnant son caractère impératif. Cet affichage avertit les usagers qu’une personne âgée est au volant. Ce sujet viral est intervenu à la suite d’un fait divers qui s’est déroulé en juin dernier, à La Rochelle (17) : une femme de 83 ans qui roulait à contresens a percuté un groupe de jeunes cyclistes, dont l’une des victimes n’a pas survécu à l’accident.

La Sécurité routière précise sur son site que le disque dédié aux personnes âgées de plus 70 ans, à appliquer à l’arrière du véhicule, n’est pas obligatoire. Cet objet n’émane d’ailleurs pas de cette administration, il a été créé par l’association Signal S, en 2016. Sur sa page Internet, cette dernière confirme le caractère facultatif de la vignette : « Loin de vouloir rendre ce disque obligatoire pour tous nos aînés, nous estimons qu'il ne doit s'adresser qu'aux personnes âgées en légère perte de confiance au volant […]. »

Seniors et conduite : aucune obligation

Plus généralement, il n’existe à ce jour aucune obligation pour les seniors concernant la conduite, pas même une visite médicale d’aptitude. Pourtant, le vieillissement altère certaines capacités, comme la vision, les réflexes, l’audition, etc., essentielles pour une telle activité. Prendre le volant peut alors s’avérer dangereux pour le conducteur mais aussi les autres usagers. La Sécurité routière préconise, pour les personnes concernées, de faire des stages de remise à niveau sur la réglementation et leur propre conduite, dispensés par divers organismes (associations, auto-écoles, mutuelles…). Certains équipements automobiles d’assistance à la conduite peuvent réduire les risques d’accident, de même que de rouler aux heures creuses et de jour, planifier son trajet ou encore préférer de courts temps de parcours.