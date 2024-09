Soldes en ligne

Débutés le 8 janvier dans la plupart des départements, les soldes s’achèveront en grande majorité le 11 février. Ces 4 semaines de promotions incitent certains vendeurs à user de pratiques commerciales peu vertueuses, notamment sur Internet. La plateforme Cybermalveillance, spécialisée dans la lutte contre les risques numériques, alerte régulièrement les consommateurs sur la « recrudescence de cyberescroqueries » durant la période de soldes.

Premier piège dont il faut se méfier : le « faux rabais », comme nous venons encore de le constater. Le prix de référence, barré mais surtout gonflé artificiellement, donne l’illusion d’une bonne affaire grâce à un écart important entre l’ancien et le nouveau montant. Ce procédé répandu était par exemple à l’œuvre lors du dernier Black Friday. Avant d’acheter, comparez les offres de différents commerçants, afin d’avoir une idée la plus précise possible du coût de base.

Les cyberescrocs ne manqueront pas de s’inviter sur le Web, brandissant des promotions très alléchantes, qui masquent une contrefaçon, voire un faux site usurpant l’identité d’une marque célèbre.

L’une des arnaques en ligne les plus fréquentes, période de remises ou non, pourra vous faire perdre gros : le hameçonnage (ou phishing). Vous faisant miroiter une offre exceptionnelle, un escroc ne visera qu’à vous soutirer des informations personnelles afin de vous voler de l’argent.

Consultez notre dossier Arnaques afin de connaître et surtout d’éviter les pièges les plus répandus sur la Toile.

Bon à savoir Durant les soldes, un cybermarchand est assujetti aux mêmes obligations que les enseignes physiques : dates, indications de prix de référence, publicité (article L. 310-3 du code de commerce).