Les passagers des TGV Inoui et Intercités n’ont pas le droit d’emporter plus d’un seul sac à dos et deux valises. Tout bagage supplémentaire peut donner lieu à une pénalité de 50 €, voire à une amende de 150 € si le sac est jugé trop encombrant.

Fini le temps où la SNCF n’était pas trop regardante sur le nombre de bagages emportés par les voyageurs ! Désormais, dans les TGV et Intercités, la limite est claire : un sac à dos (de dimensions 40 x 30 x 15 cm) et deux valises (70 x 90 x 50 cm) au maximum par personne. Et les éventuels bagages spéciaux (instruments de musique, poussettes repliées, etc.) ne peuvent faire plus de 1,30 m de haut. Annoncée en février dernier, cette nouvelle politique de bagages entre en vigueur en cette rentrée, avec l’instauration de sanctions financières. À partir du 16 septembre, les agents de la SNCF peuvent réclamer 50 € pour tout bagage en excédent, 100 € pour 2 valises en trop et 150 € au-delà.

Des pénalités inscrites dans les nouvelles conditions générales de vente. Publiées le 6 septembre, ce document évoque « en outre » l’existence d’amendes : le « port ou transport de matières, objets ou bagages qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs » peut être sanctionné par une contravention de 150 €. Faut-il en déduire que ces sanctions financières se cumulent ? Autrement dit, un bagage en trop peut-il aboutir à 50 € de pénalité et, en bonus, une amende de 150 € ? C’est, à la lecture des conditions générales de vente, ce que l’on pourrait imaginer. Contactée par Que Choisir, la direction de la SNCF clarifie sa position : « Si un voyageur ne respecte pas les règles d’emport des bagages, il peut être acquitté de la somme de 50 € par bagage non conforme ou excédentaire. Si la taille ou l’excès de ce bagage est dangereux ou gêne les autres voyageurs, l’article R. 2241-24 du Code des transports sert de base pour établir un PV de 150 €. Dans ce cas, l’amende de 150 € se substitue à la somme de 50 €. » Dont acte.

Transporter seul ses bagages en une fois

Reste à comprendre pourquoi l’entreprise publique limite le nombre de bagages des voyageurs empruntant ses trains Intercités et TGV Inoui. Il s’agirait de « clarifier la règle existante », celle d’un voyageur devant être capable de transporter, seul, l’ensemble de ses bagages, en une seule fois. Car « le rangement des bagages à bord des TGV Inoui est un irritant pour nos clients », explique une porte-parole. Elle poursuit : « Nos clients mais aussi nos agents se retrouvent confrontés soit à des problèmes de sécurité à bord (chute de valise), soit à des difficultés de circulation, soit à un manque de place. Les espaces à bord restent les mêmes pour un nombre de passagers toujours plus important ces dernières années. »

Certes, le nombre de passagers augmente fortement depuis le covid. Mais rappelons, aussi, que la SNCF a délibérément mené, à la fin des années 2010, une politique visant à réduire le nombre de TGV en circulation. Résultat, le taux de remplissage des TGV a bondi, passant de 61 % à 76 % entre 2015 et 2023. Pas surprenant, donc, que les compartiments à bagages débordent.