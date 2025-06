Gardez bien vos valises avec vous dans le train ! Oublier son bagage sur le quai ou à bord d’une rame coûte désormais une petite fortune. En application depuis la fin avril, la loi Tabarot ‒ du nom de l’actuel ministre des Transports ‒ vient en effet de revoir complétement les amendes dans de telles circonstances. Jusqu’ici, la SNCF facturait 150 € l’oubli d’un colis en gare. Idem du côté de la RATP avec, en plus, une sanction qui augmente au fil du temps (180 € si payée dans les 20 jours, etc.).

Les députés et sénateurs ont remis à plat ce système en distinguant trois situations. Premier cas, le plus commun : l’abandon de bagages produit « par imprudence, par inattention ou par négligence » donnera lieu à des « contraventions de la troisième classe ». Autrement dit, il pourra vous être réclamé jusqu’à 450 € ! Plus grave, si vous oubliez le bagage à bord et que vous ne l’avez pas étiqueté (nom, prénom, voire numéro de téléphone), vous pourrez recevoir une amende de quatrième classe, soit une addition pouvant grimper à 750 €. Dernière situation, « lorsque le caractère volontaire de l'abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe », explique le texte de loi, soit une facture maximum de 1 500 € à la clé.

Bref, la chasse au passager étourdi est ouverte. Pour limiter l’impact sur leur porte-monnaie, les passagers sont donc obligés d’étiqueter leurs bagages soigneusement. L’étiquette doit comporter, a minima, les nom et prénom du titulaire. Généralement, il vous est aussi demandé d’indiquer un numéro de téléphone. Pour les personnes ne souhaitant pas laisser traîner ces données personnelles sur leur valise, la loi oblige certains transporteurs (expressément désignés par un décret qui n’est pas encore publié) à mettre en place un outil technique pour anonymiser l’étiquette de bagage. La SNCF et la RATP testent ce genre de dispositif depuis quelques années. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une étiquette comportant un QR code. Il suffit de la scanner avec son smartphone pour indiquer, sur un site Internet, ses informations personnelles. Seules les personnes chargées de la sécurité sur les réseaux de transport peuvent ensuite accéder à ces informations.

Un impact grandissant sur le trafic ferroviaire

Puisqu’il nécessite l’intervention d’une brigade cynophile puis d’une brigade de déminage pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un engin explosif, l’oubli d’un bagage a un impact sur le trafic des trains. Or, selon les députés et sénateurs qui ont soutenu ce texte, ces nuisances seraient grandissantes. Sur le réseau RATP, on serait passé de 624 colis abandonnés par an en 1999 à quelque 2 269 en 2023. Selon un rapport sénatorial, « en 2023, 46 % des objets délaissés avaient entraîné une interruption de trafic, aboutissant ainsi à un total de 512 heures d'interruption de trafic sur le réseau RATP pour cette seule année ». Du côté de la SNCF, le constat est du même acabit : « S’agissant de la SNCF, le nombre d’objets délaissés conduisant à la mise en œuvre de la procédure Vigipirate est passé de 7 681 en 2019 à 11 460 en 2023, soit une augmentation de 50 % en 4 ans », commentait lors des débats le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Guillaume Gouffier Valente.

Cette série de nouvelles règles s’applique quelques mois à peine après la publication par la SNCF de sa nouvelle « politique de bagages » qui limite en taille et en nombre les valises. Elle vient aussi s’ajouter aux multiples changements de ses conditions générales de vente. Difficile de s’y retrouver dans cette avalanche de nouvelles règles.