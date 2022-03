© сергей тарануха - stock.adobe.com Vol de carburant Comment éviter le siphonnage

Dommage collatéral de l’augmentation du prix du carburant à la pompe, le siphonnage des réservoirs prend de l’ampleur. Il existe des moyens pour s’en prémunir. Nos conseils.

C’est la double peine pour les automobilistes. La flambée des prix des carburants est suivie d’une conséquence tout aussi désagréable : la recrudescence des siphonnages des réservoirs. S’il est difficile d’estimer l’ampleur du phénomène, les forces de l’ordre alertent les automobilistes sur les réseaux sociaux.

Les automobilistes alertés

Le siphonnage d’un réservoir consiste à introduire un tuyau dans l’orifice de remplissage (la goulotte) afin d’en aspirer le contenu. Désormais, plus la peine d’aspirer le liquide, au risque d’avaler des vapeurs ou du carburant, pour amorcer l’écoulement : pour une dizaine d’euros il est possible de se procurer un kit de siphonnage doté d’une pompe manuelle sur Internet. Ainsi, en moins de 10 minutes, les malfrats peuvent vider un réservoir de voiture sans trop de contrainte. Et, avec les tarifs actuels à la pompe, cette pratique fait de plus en plus d’adeptes. À tel point que les forces de l’ordre interpellent les automobilistes sur les réseaux sociaux. Début mars, la police nationale du Bas-Rhin a lancé un appel sur Twitter invitant « vivement » les automobilistes à équiper leur véhicule « d'un bouchon fermant à clé ou/et d'un système antivol de carburant pour barrer la route aux siphonneurs ».

Les voitures pas toujours équipées de série

Si les réservoirs sont aussi faciles à vider, c’est qu’il n’y a pas toujours d’équipement spécifique monté d’origine par les constructeurs. Il y a bien un clapet antirefoulement destiné à empêcher l’écoulement du carburant en cas de retournement du véhicule, mais il ne suffit pas à empêcher le siphonnage. Sauf, depuis 2006, pour les marques du groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, etc.) ou chez BMW et Mini qui l’ont modifié pour le rendre inviolable avec un simple tuyau souple. Un outil spécial a d’ailleurs été développé pour que les réparateurs puissent vidanger le réservoir avant une intervention mécanique. De son côté, Ford utilise une goulotte de remplissage doté d’un système antisiphonnage. Renault a fait le choix d’équiper certains de ses modèles d’un bouchon à clé condamnant la goulotte de remplissage. Mais rien de spécialement dédié chez Hyundai, Mercedes ou Smart qui équipent simplement leurs voitures d’une trappe dont la fermeture est couplée au verrouillage centralisé. Une solution qui peut sembler intéressante sur le papier mais qui n’est pas franchement efficace. Conçue dans un plastique assez fragile, il est en effet assez aisé de la casser. Et comme beaucoup de marques ont abandonné le bouchon avec serrure, voire n’ont carrément pas de bouchon (c’est la trappe elle-même qui assure l’étanchéité), il est facile d’avoir accès à la goulotte de remplissage pour siphonner.

Le siphonnage, pas toujours rentable

Si l’accès au contenu du réservoir est assez aisé, surtout sur les anciennes voitures, le résultat n’est pas pour autant à la hauteur des espérances. En effet, un réparateur nous indique que les réservoirs modernes possèdent une forme très complexe et sont très compartimentés. Il arrive même qu’ils soient conçus en deux parties (comme un « U » inversé), voire plus, reliées entre elles par une pompe spéciale qui transvase le précieux liquide d’un côté à l’autre. Dès lors, même si un malfrat accède à l’intérieur du réservoir, il ne pourra pas prélever l’intégralité de son contenu. Et, comme la taille des réservoirs est de plus en plus petite, cela peut ne représenter que 20 litres maximum.

Des solutions existent

Sans être certain d’empêcher tout siphonnage, il est possible de compliquer la tâche des voleurs. Par exemple, en insérant une crépine antisiphonnage dans la goulotte de remplissage ou en ajoutant, quand cela est possible, un bouchon de réservoir fermant à clé. Il est conseillé de se garer à l’intérieur de son pavillon ou dans un parking sécurisé. Sinon, il faut opter pour une zone bien éclairée ou, encore mieux, installer un système d’éclairage avec détection de présence réglé vers la zone de stationnement du véhicule. De même, il est judicieux de stationner sa voiture proche d’un mur afin d’empêcher, ou de limiter, l’accès à la trappe de remplissage. Enfin, il est recommandé de ne pas effectuer le plein de son véhicule avant un long moment d’absence, notamment les week-ends prolongés ou les vacances. Ce sont en effet les périodes les plus prisées des voleurs.