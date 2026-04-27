Volotea dessert de plus en plus d’aéroports français. Si vous avez récemment voyagé avec cette compagnie aérienne low-cost, racontez-nous votre expérience. Tarifs, gestion des bagages, conditions d’embarquement, ponctualité, annulations de vols, qualité de la restauration à bord, relations avec le service client… Faites-nous part de toutes vos remarques en étant aussi précis que possible. Si Volotea vous a demandé un supplément pour faire face à une hausse des prix du kérosène, n’hésitez pas à le préciser et à nous indiquer si cette augmentation vous a été clairement expliquée.