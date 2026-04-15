Sophrologie, méditation, luminothérapie et troubles du sommeil

Vous avez tenté la sophrologie, la méditation ou la luminothérapie pour lutter contre vos troubles du sommeil ? Votre expérience nous intéresse ! Expliquez-nous de quel trouble vous souffrez, et si l'une de ces méthodes a pu vous aider. Comment se déroulent les séances de sophrologie ? Pratiquez-vous la méditation en séance ou à l'aide d'une application ? À quel rythme ? À quel moment de la journée et avec quelle intensité utilisez-vous votre lampe de luminothérapie ? Racontez-nous ce que ces méthodes vous ont apporté au quotidien et si vous prenez, en complément, d'autres traitements pour le sommeil.