© ©REDPIXEL - stock.adobe.com Couverture 5G Le beau cadeau de l’ARCEP aux opérateurs, au détriment des consommateurs

L’analyse des cartes de couverture 5G proposées par les opérateurs sur leurs sites internet a abouti à ce que l’UFC-Que Choisir les mettent en demeure d’apporter urgemment des correctifs indispensables à la bonne compréhension, par les consommateurs, des différences de qualité de la 5G…

J’attendais avec impatience la réaction de l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) concernant les pratiques des opérateurs. Cette réaction qui a eu lieu pas plus tard qu’hier soir n’a fait que confirmer mes craintes. En effet, le régulateur se satisfait assez largement des choix opérés par les opérateurs, qui, selon lui, sont conformes à ses « recommandations » et notamment la septième, à savoir : « Faire des cartes de couverture permettant de refléter le niveau de qualité́ de service accessible avec un terminal et un forfait 5G ».

Certes, SFR ayant fait évoluer sa carte de couverture, tous les opérateurs distinguent désormais les zones couvertes selon la fréquence qui fournit la 5G. Pour autant, cette distinction permet-elle aux consommateurs de disposer d’informations pertinentes sur les niveaux de service ? Évidemment non ; si à chaque fréquence n’est pas spécifiquement attribuée de manière visible une notion qualitative, la distinction entre fréquences s’avère en réalité totalement inutile pour les consommateurs. Effectivement, quel consommateur pourrait, en comparant les cartes de couverture des opérateurs savoir – sans plonger dans d’obscurs aspects physico-techniques – lequel est en mesure de proposer la 5G la plus performante ? Le droit à une information loyale, claire, pour tout un chacun, est bafoué.

L’ARCEP ne peut pas décemment nier cette lacune en termes d’information, puisque de manière contradictoire, tout en soulignant que les cartes des opérateurs représentent bien actuellement plusieurs niveaux de service, elle les « invite » désormais… à préciser ces niveaux sur leurs cartes. « Recommander », « inviter », s’apparente à un déni de régulation effective.

Ça pourrait être à ne rien y comprendre. Mais en réalité, en creusant, on finit par se demander si l’ARCEP et le Gouvernement (quasi coauteur du communiqué de presse de l’ARCEP) ne souhaitent pas éviter à tout prix d’ouvrir une nouvelle polémique sur les pratiques commerciales après celle sur les ondes et celle sur l’impact environnemental de la 5G.

Les consommateurs n’ont pas à être les victimes collatérales de ces considérations ! Une information fiable, compréhensible et pertinente sur les cartes de couverture doit être la règle. Et je le dis fermement et formellement : ceux qui tolèrent des pratiques non tolérables en seront également comptables auprès des consommateurs si elles devaient perdurer.