© Studio Empreinte - stock.adobe.com Fin de la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques La fausse bonne idée tombée en carafe est enfin retirée !

Lors des assises des déchets qui ont eu lieu hier, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, a annoncé le retrait du projet de mise en place de la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques.

Je salue cette décision tant ce projet emportait des effets néfastes pour les consommateurs sur les plans logistique et financier. En effet, l’amélioration du taux de collecte peut être obtenue par l’amélioration du tri sélectif, déjà à l’œuvre. La consigne pour recyclage n’aurait constitué qu’un dédoublement du système de collecte. Cette position, l’UFC-Que Choisir l’a martelée pendant des mois et je l’ai redit au Ministre lors d’une rencontre au cours de l’été.

Tout est une question de philosophie… Or, la priorité absolue est à la réduction de la production d’emballages, en particulier non recyclables, et à la production par les industriels d’emballages réemployables. C’est sur eux que la pression gouvernementale doit se porter.

Concernant le système de tri, les taux de collecte demeurent trop bas par rapport aux objectifs européens, malgré les très bonnes performances de certains territoires. Les collectivités ont un rôle prépondérant à jouer dans l’atteinte de ces objectifs, qui dépassent d’ailleurs largement les bouteilles plastiques. La volonté du Ministre de mettre en place un système de bonus-malus sur ces dernières est ainsi une bonne chose.

Enfin, je veillerai à ce que la consigne pour recyclage reste définitivement au placard plutôt que remisée sur l’étagère.