© Maurice Metzger - stock.adobe.com Glyphosate L’INRAE au rapport

Voilà une publication qui tombe à point nommé ! L’INRAE a en effet publié une synthèse bibliographique compilant plusieurs publications scientifiques révélant que le glyphosate perturberait la fertilité mâle et femelle chez les animaux mais aussi les humains. Les chercheurs ont montré qu’il existait des perturbateurs endocriniens des fonctions de reproduction.

Alors que l’Europe examine la ré-autorisation de l’herbicide tant décrié, et que vous êtes près de 500 000 à réclamer son interdiction via notre pétition commune avec d’autres ONG, cette sortie de l’INRAE vient utilement muscler le dossier contre le glyphosate. Elle constitue en effet une nouvelle alerte scientifique (après celle du CIRC et de l’INSERM) en réponse aux opposants à l’interdiction qui crient à l’absence de preuves sur les méfaits du glyphosate. Cette compilation plaide donc à nouveau pour une prochaine interdiction, d’autant que des alternatives existent.



Le même INRAE a ainsi réussi en 2021, via un plan d’actions, à se passer totalement du désherbage au glyphosate dans ses unités et installations expérimentales, grâce à des alternatives. Les pouvoirs publics français et européens seraient donc bien inspirés de lire attentivement les travaux de l’INRAE et de suivre les exemples étrangers, le Luxembourg l’ayant interdit depuis 2021, et l’Allemagne s’étant engagée, quelle que soit la décision européenne, à le mettre au ban d’ici le 31 décembre 2023.