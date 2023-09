© marritch - stock.adobe.com Glyphosate On en reprend pour 10 ans ?

Alors que le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé dès 2015 le glyphosate comme cancérogène et que l’INSERM alerte également sur l’impact sanitaire désastreux de celui-ci, la Commission européenne appelle néanmoins à la réautorisation de son utilisation pour… 10 ans (la précédente autorisation avait, elle, une limite de 5 ans) !



L’œuvre de l’impact des lobbys sur les décisions bruxelloises semble flagrante. En effet, l’avis positif, délivré cet été, par les agences européennes pour une réautorisation ne saurait être considéré comme reposant sur des bases scientifiques sérieuses, dès lors qu’elles sélectionnent certaines études et excluent de leur analyse une myriade d’études sur la génotoxicité de cet herbicide en prenant essentiellement en considération des « études » financées par les professionnels. Selon un chercheur, si on excluait les études pour lesquelles un conflit d’intérêts se pose, alors 75 % de la littérature scientifique aboutirait à la génotoxicité du glyphosate.



Sur la base des alertes scientifiques, et rappelant le principe de précaution, la société civile, dont l’UFC-Que Choisir, s’est mobilisée dès 2021 contre une telle réautorisation. La pétition que nous avions lancée avec d’autres ONG demandant l’interdiction européenne du glyphosate a été signée par plus de 500 000 Français !

La proposition de la Commission doit être soumise aux 27 États Membres à compter d’aujourd’hui. Lors de la dernière réautorisation, qui avait été votée à une courte majorité, la France avait voté contre… Mais après la volte-face du Président de la République qui avait promis en 2017 de l’interdire en France sous 3 ans avant d’en appeler à une réponse européenne, sera-t-elle à nouveau sur cette ligne ? Le récent appel à la réhomologation du ministre de l’Agriculture ne laisse rien présager de bon. Comptez sur l’UFC-Que Choisir pour rester mobilisée sur le sujet car je ne veux pas, quand la décision tombera, me dire, telle une marionnette des Guignols… « Putain 10 ans » !