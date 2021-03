© StockAdobe Covid-19 et remboursement des vols annulés L’Europe s’en mêle

Un an déjà que nous dénonçons et agissons, face au silence assourdissant de la Direction Générale de l’Aviation Civile, contre le retard au décollage des remboursements des passagers aux vols/séjours annulés en raison de la crise sanitaire et consécutifs à la pratique imposée et illégale des avoirs. Les multiples recours de l’UFC-Que Choisir pour rendre effectif le droit de choisir le remboursement commenceraient-ils enfin à payer ?

Après que certaines compagnies sont (enfin) rentrées dans le rang, comme Air France, l’Europe a répondu à l’alerte que nous lui avons lancée avec nos collègues européens en diligentant une enquête préliminaire contre certaines compagnies dont la liste n’a pas été communiquée par la Commission.



C‘est une première étape, qui peut déboucher ensuite sur une enquête plus approfondie, et à terme sur des sanctions financières. L’objectif est bien que les compagnies rentrent dans le rang. Je sais que, compte tenu des difficultés financières du secteur, certains s’émeuvent de notre détermination. Mais celle-ci vise uniquement à faire respecter le droit de choisir entre un remboursement et ce qui n’est rien d’autre qu’un prêt sans intérêt.



Alors que la crise impacte tout autant financièrement bon nombre de consommateurs, il n’est pas acceptable d’imposer à ces derniers de jouer le rôle de banquiers via des avoirs. Si les compagnies avaient, conformément aux textes européens, laissé le choix aux consommateurs tout en valorisant les avoirs, alors nous aurions sans nul doute appelé chacun à la raison. Mais là, ce mépris et cette persistance à piétiner le droit aboutit à créer défiance et indignation. La relance d’un secteur passe par la confiance retrouvée des consommateurs… Les compagnies aériennes ont 3 semaines pour réagir et… atterrir sur les bonnes pistes !