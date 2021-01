Téléphones mobiles et smartphones pour seniors Le protocole

La facilité d’utilisation est primordiale dans l’évaluation, devant les fonctions de téléphonie, l’autonomie de la batterie et la robustesse.

Téléphonie

Qualité audio

Elle est mesurée à l’aide d’une tête artificielle munie d’une oreillette et d’un émetteur. On évalue la sensibilité du micro et de l’écouteur, le filtrage des bruits ambiants et l’écho du système de transmission.

Sensibilité

La sensibilité au réseau du téléphone est mesurée en laboratoire dans une chambre anéchoïque isolée des réseaux extérieurs dans laquelle un émetteur GSM piloté par le laboratoire simule un réseau. Le téléphone est placé dans une main artificielle et collé à l’oreille d’une tête de mannequin normalisé, à 1 m de l’émetteur. Une conversation est simulée grâce au réseau contrôlé par le laboratoire. L’intensité du signal est diminuée jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de téléphoner.

Ergonomie

Elle est évaluée par un panel de 4 hommes et 6 femmes âgés de 57 à 84 ans. Plusieurs membres sont dotés d’un système d’aide à l’audition, la plupart portent des lunettes.

Des mesures en laboratoire complètent l’évaluation.

Mise en route

Pour chaque modèle, chacun insère la carte SIM, règle la date et l’heure, et personnalise l’appareil (fond d’écran, touches de raccourci).

Notice

Le panel juge sa lisibilité, sa présentation, son intelligibilité.

Utilisation courante

Mise en charge, fonction Internet, réglages et certaines fonctions sont jugés (localisation GPS, qualité de la fonction photo, alarme, calendrier, torche).

Qualité de l’écran

Des mesures en laboratoire (luminosité, contraste) sont réalisées, ainsi qu’une évaluation subjective des experts du laboratoire sur la qualité de l’écran et son usage tactile.

En cas de problèmes

Chaque juré teste l’utilisation des téléphones avec son handicap (vue, audition, problème moteur). Il réalise différentes tâches avec chacun des appareils examinés.

Appel d’urgence

La fonction d’appel d’urgence est évaluée (déclenchement volontaire, involontaire, envois de SMS…).

Robustesse

Les mobiles sont exposés à un test de résistance aux chutes (100 chutes de 80 cm), à l’eau (5 minutes sous une pluie fine) et aux rayures.

Batterie

On mesure l’autonomie (en veille, en appel et en lecture de vidéo) et le temps de charge.