© iStock Peintures d'intérieur Le protocole

Aspect en pot

À l’ouverture du pot, il est possible de se faire une première impression de la peinture. L’odeur peut par exemple indiquer un problème de conservation. La présence de surnageant n’est en revanche pas problématique dès lors que la peinture s’homogénéise facilement.

Application

Le laboratoire mesure la tendance à couler ou éclabousser, la glissance ainsi que le respect de la couleur et de l’aspect annoncés.

Temps de séchage au toucher

On détermine la durée nécessaire pour qu’une feuille de papier apposée sur la peinture n’adhère pas ; la peinture est alors « sèche au toucher ».

Performance

Les essais de performance ont été réalisés en appliquant le nombre minimal de couches conseillé sur l’emballage. Dans la majorité des cas, il s’agit de 1 couche. Trois des 12 peintures testées en recommandent 2 et ont donc été testées ainsi : V33 Blanc Easy Cover, Tollens Pro+ et Dulux Valentine Le Blanc tous supports.

Aptitude à masquer les taches

On évalue la qualité opacifiante de la peinture, notamment sur des taches d’huile et de rouille ainsi que sur des marques gris plus ou moins foncé. On mesure également le pouvoir couvrant tel que défini dans le référentiel de l’Écolabel européen qu’arborent plusieurs peintures de ce test.

Résistance au lessivage

Un tampon abrasif humide passe 200 fois sur des éprouvettes peintes, puis on mesure la perte d’épaisseur de peinture.

Résistance aux taches

On dépose des gouttes de vin rouge, de café, de ketchup et d’huile sur les supports peints et on y fait des traces de feutres bleu, vert, rouge et jaune. On tente de les ôter avec une éponge humide.

Émissions de polluants

Pour les peintures indiquant qu’une 2e couche peut être nécessaire ou est indispensable, les essais d’émissions de polluants ont été réalisés dans ces conditions. Seule la peinture Auchan, qui se dit monocouche, a été testée après application d’une seule couche.

On introduit une plaque de verre recouverte de peinture dans la chambre d’émissions en acier inoxydable. L’air est aspiré après 3 jours, puis 28 jours. Les polluants, composés organiques volatils (COV) et composés organiques semi-volatils (COSV), sont identifiés et dosés.

Les concentrations indiquées dans notre évaluation représentent celles d’une pièce de 30 m3 (3 × 4 × 2,52 m) dont les 4 murs (hormis 1 porte et 1 fenêtre) sont peints.