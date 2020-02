© JPC-Prod/Stock.adobe.com Prothèses auditives Le protocole

Afin de pouvoir comparer les 13 audioprothèses de type contours d’oreilles classiques, une audioprothésiste les a tous réglés de manière similaire en se basant sur un audiogramme de référence correspondant à une presbyacousie moyenne (vieillissement naturel de l’oreille). Les prothèses auditives ont été placées sur un mannequin dans différents environnements (chambre anéchoïque, cuisine, voiture et restaurant) et laissées en mode automatique. Le mannequin, via l’audioprothèse, écoute alternativement une voix masculine et une voix féminine générées par des haut-parleurs. L’intelligibilité et la qualité de la parole ont été évaluées par un algorithme pour chaque scène auditive. Dans la note finale, la priorité est mise à l’intelligibilité du message plutôt qu’à sa qualité. Les résultats des tests dans la cuisine et dans la voiture sont prépondérants. Les fonctions additionnelles (connectivité, rechargeables, nombre de programmes…) ne rentrent pas dans l’évaluation, toutefois elles sont à prendre en compte lors de l’achat.

Chambre anéchoïque

Une chambre anéchoïque (ou « chambre sourde ») est une salle de test pour mesures acoustiques dont les parois recouvertes de matériaux poreux absorbent les ondes sonores. Le mannequin et sa prothèse ont été installés au milieu de la salle anéchoïque face à 2 haut-parleurs placés à 45° et 1 m de distance du mannequin pour simuler la présence de 2 interlocuteurs (un homme et une femme). L’ensemble présente un environnement idéal sans écho, ni bruit parasite, une situation de laboratoire et non de vie quotidienne.

Cuisine

Le mannequin et les 2 interlocuteurs simulés par les 2 haut-parleurs ont été placés autour d’une table dans une cuisine de maison individuelle pour reproduire une conversation dans un cadre quotidien sans bruit environnant. Aucune activité domestique (cuisine, ménage…) n’est entreprise durant les essais. Seule l’acoustique de la pièce peut altérer la qualité.

Voiture

Le mannequin est placé sur la place passager d’une Ford Focus Break, il écoute la conductrice et un passager à l’arrière simulés par des haut-parleurs. La voiture est à l’arrêt, fenêtres fermées mais le moteur tourne.

Restaurant

Le mannequin et ses 2 acolytes sont dans une pièce simulant un restaurant doté de 5 tables, avec 2 à 3 clients qui discutent et des bruits de couverts. Le mannequin fait face à un haut-parleur diffusant une voix féminine et écoute également un haut-parleur diffusant une voix masculine sur sa gauche près du mur. Suivre une conversation dans une telle ambiance sonore est plus difficile à cause du bruit environnant et de la réverbération.

Bon à savoir. Nous n’avons testé qu’un seul type de réglages, les réglages de base, et laissé l’aide auditive fonctionner sans intervention manuelle, ni modification de l’orientation de la tête. Les performances auditives de chaque appareil peuvent être améliorées en utilisant des programmes personnalisés dont les réglages sont affinés pour chaque situation.

