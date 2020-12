© SkyLine/StockAdobe Trottinettes électriques Le protocole

Résistance mécanique

Les trottinettes électriques ont parcouru 20 km à 5 km/h sur un banc de roulage jonché d’obstacles. Pour rendre le test encore plus réaliste, nous les avons lestées d’une charge de 70 kg placée sur le plateau. Après cette séance de torture, un examen visuel et une prise en main rapide ont été réalisés. Les experts de notre laboratoire ont vérifié les soudures, visseries, roues, mais aussi le jeu dans la potence et la souplesse des amortisseurs.

Notre banc de roulage simule de petits obstacles.

Les appareils déclarés dangereux pour la suite des tests avec nos experts ont été disqualifiés.

N.B. Notre test d’endurance n’est pas obligatoire ; il permet d’observer le comportement mécanique des appareils sur la durée. Si vous êtes très léger et arrivez à esquiver les trous, pierres, crevasses, ralentisseurs, pavés de la chaussée, trottoirs… la trottinette peut résister. Notre test est sévère, mais la grande majorité des trottinettes passent haut la main cette épreuve.

Sécurité électrique

À la suite du test d’endurance, nos trottinettes électriques ont subi un arrosage vertical pendant 10 (longues) minutes, selon la norme EN 60529. Le fonctionnement de la patinette ainsi que la présence d’eau à l’intérieur du dispositif de commande, du compartiment de la batterie et du connecteur ont été notés. Les appareils roulants, secs, ou ceux dont les circuits sont entièrement isolés s’en sortent le mieux.

Autonomie

La distance que peuvent parcourir les trottinettes a été estimée en les faisant rouler à plein régime sur des rouleaux, avec une charge de 50 kg posée sur le plateau. Les mesures ont été arrêtées dès que la vitesse passait en dessous de 15 km/h. Les résultats, donnés à titre comparatif, ne tiennent pas compte de la perte de capacité dans le temps, du type de trajet, de la vitesse, du poids de l’utilisateur et de sa prise au vent.

Durée de chargement

Le temps de chargement a été rapporté à l’autonomie mesurée par notre laboratoire.

Vitesse mesurée

La vitesse sur sol plat a été mesurée plusieurs fois par le même panéliste de 80 kg. L’écart entre la vitesse déclarée et celle mesurée a été calculé.

Puissance en montée

Deux panélistes, respectivement de 70 et 80 kg, ont monté une côte affichant une pente de 12,5 %. La vitesse maximale de chacun a été mesurée. Cet exercice a permis de mettre en avant l’importance de l’homogénéité de la trottinette. Il ne sert à rien d’avoir un moteur de 500 W si la batterie ne suit pas…

Freinage d’urgence

Quatre panélistes ont évalué la facilité de freinage dans une situation d’urgence.

Un expert de 80 kg a ensuite mesuré la distance minimale de freinage de toutes les trottinettes. Plusieurs essais ont été réalisés.

Stabilité avec la béquille

Notre laboratoire a mesuré la stabilité des trottinettes équipées d’une béquille, sur un sol affichant une pente de 10°. Les patinettes restées debout sont mises en avant. Au quotidien, ce détail peut avoir son importance.

Ergonomie (jugée par 4 experts)

Pliage

Le pliage de la potence, des poignées et le réglage de la hauteur du guidon ont été évalués.

Panneau de commande

La facilité de mise en marche, de changement de puissance, d’actionnement du Klaxon, d’allumage des lumières et l’ergonomie de l’accélérateur ainsi que du levier de frein ont été appréciés.

Transport

Rien n’a échappé à nos experts qui ont dû réaliser le parcours d’une personne devant franchir des obstacles, monter des escaliers, porter la trottinette et la maintenir à la verticale sans qu’elle tombe. Une note liée à l’encombrement de l’engin (important pour les transports en commun) a aussi été donnée.

Comportement sur route (jugé par 4 experts)

Deux plateaux – à l’image de ceux du permis moto – ont été spécialement conçus pour évaluer le comportement des trottinettes à allure lente et rapide. L’angle de braquage, le dosage de l’accélération à basse vitesse, le centre de gravité, l’évitement d’obstacle et l’accélération en ligne droite ont été appréciés. Et puisqu’il fallait ne rien oublier, nos panélistes ont dû aussi simuler les conséquences d’une panne de batterie… en poussant la trottinette à la main sur un parcours donné (désolé, les experts, pour cette torture !).

Niveau sonore et vibrations

Les experts ont roulé sur une chaussée déformée et irrégulière. La faculté d’absorption des vibrations et l’amortissement des chocs liés aux trous ont été notées. Le bruit du moteur a également été apprécié.

Entretien et SAV

Les chapitres concernant la réparation ont été notés. Certains fabricants vont jusqu’à publier sur leur site des tutoriels pour aider le consommateur à réparer sa trottinette. Les marques qui communiquaient le plus sur ce sujet ont naturellement été saluées !

Notice

L’exhaustivité des informations présentes dans la notice, mais aussi la clarté des explications, les fautes ou incohérences ont été notées.