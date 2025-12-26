En février, les élèves de terminale devront faire leur choix de cursus sur Parcoursup. Les familles découvrent parfois à cette occasion que le coût des études s’est sérieusement alourdi… Quelques pistes pour imaginer comment régler la note.

1. Anticiper les dépenses d’après-bac

En une génération, le prix moyen des études s’est nettement alourdi. L’État n’a pas suffisamment investi dans l’offre de formation, et les places manquent dans l’enseignement supérieur public. Les droits d’inscription fréquemment faibles de l’université (178 € en année de licence) sont par conséquent loin de bénéficier à toutes les familles. Selon la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), plus d’un quart des élèves se retrouvent dans le privé, même si ce n’était pas leur souhait au départ.

Par exemple, les jeunes qui réussissent le concours d’État leur donnant la possibilité d’entreprendre des études de kiné sont trop nombreux pour les places disponibles dans le public. Ceux qui auront la chance d’y entrer dépenseront moins de 900 € par an ; ceux qui seront obligés, pour obtenir le même diplôme, de se rabattre sur une école privée, débourseront 10 fois plus (9 000 € par an à l’Efom, etc.) « Et cela pour exactement la même formation, avec parfois même un meilleur soutien pédagogique dans le public », relève Suzanne Nijdam, la présidente de la Fage.

Variable selon les revenus

Quelques établissements, comme Paris Dauphine ou