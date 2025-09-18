Des consommateurs ont repris le pouvoir sur leur budget grâce à la méthode des enveloppes. Simple à mettre en œuvre, elle s’utilise à court ou à long terme et permet de ne pas dépenser trop, voire d’épargner.

« Quand je suis passée à temps partiel, mes finances sont devenues un peu justes. Comme j’étais souvent dans le rouge, je devais régler des agios à ma banque. Sur les réseaux sociaux, j’ai découvert le système des enveloppes expliqué par une maman qui me ressemblait. À moitié convaincue, je l’ai mis en application et, en quelques mois, mon compte est repassé dans le vert, témoigne Virginie, une Normande de 50 ans. Grâce à cette technique, j’ai appris à tenir mon budget et à ne plus vivre un peu au-dessus de mes moyens », ajoute-t-elle.

Solution simple et efficace pour les paniers percés ou ceux dont les revenus fluctuent et qui peinent à se souvenir chaque mois de combien ils disposent, la méthode des enveloppes semble miraculeuse. « Elle s’adresse à un public qui souhaite maîtriser ses dépenses, car elle permet de se rendre compte concrètement de l’argent utilisé à chaque paiement », souligne Marguerite Collignan, directrice de l’éducation financière à la Banque de France.

Appelée cash stuffing en anglais, il ne s’agit que de la version moderne de la gestion du budget enseignée en cours d’arts ménagers aux jeunes filles au XIXe siècle. « Elle semble à présent connue par un public jeune,