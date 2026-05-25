Avoir les yeux qui tirent en fin de journée, avec parfois des rougeurs, des larmoiements et des maux de tête, est fréquent. L’usage intensif des écrans est l’une des premières causes.

Faire tester sa correction

En cas de fatigue visuelle importante en fin de journée, le premier réflexe consiste à faire contrôler sa vue pour vérifier que ses lunettes sont toujours adaptées. Après 45 ans, la presbytie est susceptible de s’accélérer rapidement et de s’ajouter à d’autres troubles visuels (myopie, astigmatisme…). S’ils sont mal corrigés, ils vont augmenter la nécessité d’accommodation et majorer la fatigue oculaire. Or, des solutions existent pour chacun. Aujourd’hui, les verres progressifs sont capables de répondre avec finesse aux besoins concrets de la vie quotidienne : vision de loin privilégiée pour qui conduit de longues heures, et de près pour les lecteurs assidus, par exemple.

Bon à savoir Il peut également être proposé aux personnes presbytes qui travaillent beaucoup sur écran des verres dégressifs (ou « interview ») : la zone de vision intermédiaire, située droit devant, sert à voir net sur écran, et l’autre, de près, en bas du verre, permet de lire, notamment. Avec une paire de lunettes supplémentaire dédiée au travail sur ordinateur, il est possible de diminuer la fatigue des yeux en fin de journée.

S’accorder des pauses fréquentes

Fixer longtemps et sans bouger un écran demande à nos yeux un gros effort d’accommodation et