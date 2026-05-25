« Avoir des hémorroïdes » est synonyme, pour la plupart d’entre nous, d’un problème douloureux dans la région anale. En réalité, nous avons tous des hémorroïdes, et c’est tant mieux ! Il faut plutôt parler de maladie hémorroïdaire lorsqu’elles se dilatent, comme des varices.

Les hémorroïdes désignent le réseau artériel et veineux superficiel situé dans la paroi et le pourtour de l’anus. Elles jouent un rôle dans le bon fonctionnement anal, notamment pour la continence fécale. Il serait donc plus juste de parler de maladie hémorroïdaire lorsque des symptômes – tels que saignements, suintements, démangeaisons ou douleurs – apparaissent. Ils sont provoqués par une dilatation inappropriée de ces vaisseaux sanguins, comme une varice. Le plus souvent sans gravité, ils peuvent cependant avoir un retentissement important sur le quotidien. Les traitements varient selon le stade de la maladie et la gêne ressentie, mais la prise en charge et la prévention passent avant tout par la lutte contre la constipation.

Chronique ou épisodique

Les symptômes varient selon que les hémorroïdes en cause sont internes ou externes. Les crises qui se manifestent par une douleur aiguë dans la zone anale sont habituellement dues aux hémorroïdes externes, situées autour de l’anus. Elles ne deviennent visibles que lorsqu’elles sont dilatées. Cette dilatation peut s’accompagner d’un