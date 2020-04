© Neyriss/StockAdobe Pollution intérieure Comment réduire les polluants de son logement

Les analyses de nos prélèvements de poussières révèlent qu'elles contiennent de nombreux composés nocifs pour la santé. Beaucoup s'avèrent cancérogènes, toxiques pour la reproduction, ou perturbateurs endocriniens. Heureusement, leur concentration dans la poussière de nos intérieurs n'est pas une fatalité. Tous nos conseils pour limiter, voire éliminer cette pollution.

Réduisez les polluants des poussières

● Enlevez vos chaussures dans l’entrée pour éviter de rapporter des polluants de l’extérieur dans votre logement.

● Renoncez au balai, à la balayette et au plumeau. Ils ne font que remettre la poussière en suspension au lieu de l’éliminer.

● Passez l’aspirateur régulièrement. Il est plus efficace s’il est doté d’un filtre HEPA, qui piège les particules les plus fines. Pour un dépoussiérage parfait, indispensable avec des enfants, passez ensuite la serpillière ou la microfibre humide sur les sols lisses.

● Évitez les chiffons secs pour dépoussiérer vos meubles et vos objets. Optez pour des chiffons humides ou des microfibres.

● Pensez à nettoyer fréquemment ordinateurs, téléviseurs, box et électroménager, afin de limiter la présence de retardateurs de flamme toxiques dans la poussière.

● Ne rentrez pas chez vous avec vos vêtements professionnels si vous travaillez à l’extérieur ou en milieu exposé.

● N’achetez pas de revêtements de sol plastifiés, le PVC peut contenir 50 % de phtalates. N’étant pas liés chimiquement au plastique, ils s’en échappent facilement. De plus, les sols en PVC en émettent tout le temps pendant lequel ils sont posés, pas seulement à l’état neuf ou ­lorsqu’ils se dégradent.

●​​​​​​​ Préférez le parquet, le carrelage ou le linoléum aux moquettes et tapis qui accumulent la poussière.

Limitez les polluants de l’air intérieur

●​​​​​​​ Aérez au moins deux fois par jour, y compris l’hiver. Ventilez de façon systématique après la douche ou le bain afin d’éviter la condensation et, à moyen terme, les moisissures.

●​​​​​​​ Nettoyez régulièrement les grilles d’aération et les bouches d’extraction de la VMC.

●​​​​​​​ Débarrassez-vous de tous les produits en spray et en bombe. À chaque pression ou pulvérisation, vous envoyez dans votre logement un nuage de substances indésirables.

●​​​​​​​ Fuyez les parfums d’intérieur, les désodorisants, les sprays ­assainissants et purifiants aux huiles essentielles, l’encens et le papier d’Arménie. Ils chargent tous l’air que vous respirez en polluants nocifs.

●​​​​​​​ Faites le ménage dans vos produits d’entretien. Oubliez les lingettes parfumées, les nettoyants ménagers étiquetés désinfectants ou antibactériens.

●​​​​​​​ Traquez les pesticides, c’est-à-dire les diffuseurs, bombes et plaquettes insecticides. Adoptez plutôt la tapette. Attention aussi aux produits pour plantes d’intérieur et aux antiparasitaires pour chats et chiens. Traitez-les à la pipette plutôt que par pulvérisation.

●​​​​​​​ Privilégiez l’étiquette A+ pour les peintures, matériaux et autres produits. Elle est apposée sur les moins polluants.

●​​​​​​​ Ne restez pas dans une pièce qui vient d’être peinte. Même si la peinture s’affiche A+ et qu’elle sent à peine, elle libère des polluants. Il faut aérer au maximum pendant plusieurs jours avant de s’y réinstaller.

●​​​​​​​ Quand vous achetez un nouveau meuble, ne le placez pas aussitôt dans une chambre, surtout si c’est celle d’un enfant. Laissez-le quelques jours dans une autre pièce et aérez-la souvent.