CONSEILS

À l’intérieur de nos logements, les particules sont parfois plus nombreuses qu’à l’extérieur : on y retrouve une très grande partie des particules atmosphériques, auxquelles s’ajoutent celles provenant des activités des occupants. Souvent invisibles à l’œil nu, leur composition chimique dépend de leurs sources d’émission : fibres de papier et de textile, produits ménagers (aérosols et sprays), cheveux, poils, minéraux, acariens de la poussière de maison, suies, produits chimiques (pesticides, phtalates…). Elles sont parfois remises en suspension pendant le ménage ! Le brûlage des déchets verts, pourtant interdit, représente encore une part importante des émissions de particules fines. Certaines particules, dites secondaires, sont issues de la combinaison de plusieurs gaz. Pour vous en protéger, ouvrez les fenêtres en grand selon les activités réalisées (aspirateur, bricolage, douche…), et systémati­quement pendant au moins 10 minutes chaque jour, toute l’année.