Premiers secours

Reconnaître une victime d'arrêt cardiaque

Devant une personne qui s’effondre, on vérifie d’abord si elle réagit, ou non, en lui demandant de nous parler et de serrer fort notre main. Une victime d’arrêt cardiaque :

Ne réagit pas Parlez-lui, stimulez-la, demandez-lui de vous serrer la main par exemple.

Ne respire plus Ou sa respiration est bruyante, désordonnée. Ses mouvements respiratoires sont lents, laborieux, inefficaces et bruyants (appelés « gasps »).

On met la personne sur le dos.

On bascule sa tête en arrière pour ouvrir les voies respiratoires.

On pose une main sur la poitrine et l’autre sur le ventre en quête de signes de respiration (mouvements et/ou bruits).

Réagir en l'absence de réaction

En l'absence de réaction, on réagit en 3 temps :

1. Alerter On alerte ou on fait alerter les secours en appelant le 15 (ou le 18 ou le 112).

2. Masser On commence le massage immédiatement avec des compressions thoraciques ininterrompues.

3. Poser un DAE On pose un DAE (défibrillateur automatisé externe).

On poursuit ces gestes jusqu’à l’arrivée des secours.

Se positionner pour faire un massage cardiaque

© Antoine Levesque

1 Les bras sont tendus, les épaules sont à la verticale des mains pour masser de tout son poids.

2 C’est le talon de la main qui servira à masser.

3 Les mains sont placées l’une sur l’autre : superposées ou crochetées.

4 Le positionnement des mains se fait exactement au centre de la poitrine, sur la ligne qui relie les mamelons.

Masser

1 Comprimer en exerçant une pression verticale vers le bas : le thorax doit s’enfoncer de 5 à 6 cm.

2 Relâcher complètement : le thorax doit reprendre sa forme initiale.

3 Recommencer en alternant compression/relâchement au rythme de 100 à 120/minute, soit 2 compressions par seconde !

Et le bouche-à-bouche ? Le but du massage cardiaque est de continuer à faire circuler le sang et oxygéner les organes, le cerveau en particulier. Les compressions du thorax peuvent être complétées par des insufflations (bouche-à-bouche). Si vous avez été formé à la réanimation cardiopulmonaire et si vous vous en sentez capable, faites des cycles de 30 compressions/2 insufflations. Sinon, concentrez-vous sur les compressions. D’une façon générale, il est recommandé à chacun de se former aux gestes de premiers secours.

Expert consulté : Dr Nordine Benameur, médecin urgentiste et coprésident de la Commission nationale des gestes qui sauvent de la FFC.