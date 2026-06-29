Seniors - L’art d’être grand-parent

Bouger plus, garder l’esprit alerte, se sentir utile… et si les petits-enfants étaient des alliés santé pour leurs grands-parents ? Plusieurs études suggèrent que c’est bien le cas.

Rester en mouvement

« Mon petit-fils, Jules, 5 ans, a la bougeotte. Impossible d’être enfermé à la maison tout l’après-midi. Alors je passe mes mercredis dehors avec lui, et j’adore ça. Je suis devenue une experte en foot et en badminton », rit Corine, 67 ans. À l’image de cette « mamie comblée », beaucoup de grands-parents bougent davantage lorsqu’ils s’occupent de leurs petits-enfants. Et les études le confirment, les jours de garde, ils passent beaucoup moins de temps assis et augmentent leur activité physique.

Marcher jusqu’au parc, préparer un repas, porter un enfant, s’accroupir pour ramasser un jouet, jouer par terre aux petites voitures ou à la dînette… tous ces gestes sollicitent le corps sans donner l’impression de faire de l’exercice. Ils permettent d’entretenir ou d’améliorer sa condition physique et son équilibre.

Maintenir un esprit aiguisé

Garder un enfant ne mobilise pas seulement les jambes ou le dos. Le cerveau tourne, lui aussi, à plein régime. Il faut demeurer attentif, se souvenir des consignes ou des règles d’un nouveau jeu, lui raconter des histoires, répondre à ses questions… des sollicitations bénéfiques pour les neurones. Plusieurs travaux ont, en effet, observé que les grands-parents consacrant du temps à leurs