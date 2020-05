Attendre le bulletin météo télévisé pour s’informer sur le temps à venir ? Voilà une habitude en voie de disparition. Plusieurs applications, proposées par défaut sur les smartphones ou à télécharger gratuitement, permettent de s’en affranchir. Plus réactives, plus personnalisées, elles ne manquent pas d’atouts. Peut-on leur faire confiance ? Si oui, à quelle échéance ? Pour le savoir, nous nous sommes penchés sur 5 applis météo populaires : celles installées par défaut sur les iPhone et les téléphones Samsung, ainsi que celles de Météo France, La chaîne météo et Weather Pro. Nous avons relevé pendant 1 an des dizaines de prévisions hebdomadaires sur ces 5 applis, en France et à l’étranger, dans toutes sortes de régions (plaine, montagne, mer) et les avons confrontées à la réalité. Cette utilisation assidue nous permet aussi de donner un avis sur l’agrément d’usage : précision de l’information (termes et pictogrammes employés, tranches horaires, etc.), ergonomie, présence de la pub.