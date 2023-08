L’appellation d’origine protégée (AOP) est reconnue au niveau européen. Elle traduit un lien fort du produit avec le terroir. Production, transformation, élaboration dans une aire géographique déterminée et savoir-faire reconnu et constaté constituent les piliers de cette appellation.

Avant le 1er janvier 2012, elle cohabitait avec l’appellation d’origine contrôlée (AOC), le signe national traditionnel équivalent. Depuis, les produits éligibles à l’AOP ne portent plus que cette dernière mention (excepté les vins), l’AOC constituant une étape intermédiaire. En France, l’huile d’olive compte 9 AOP.

L'indication géographique protégée (IGP) est née, à l'instar de l'AOP, de la volonté européenne d'étendre le système d'identification des produits par l'origine. Elle distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien à un territoire et d'une notoriété.

Ainsi, l'aire géographique d'une IGP est délimitée (au moins un des stades de la production, du traitement ou de la préparation) mais moins strictement que pour une AOP. La relation entre le produit et son origine est moins forte mais suffisante pour conférer une caractéristique ou une réputation au produit. À noter, les deux mentions AOP et IGP ne sont pas cumulables. Actuellement, aucune huile d’olive ne bénéficie d’une IGP en France.

Les mentions de l'origine

L’indication de l’origine est inscrite sur les étiquettes, généralement en petits caractères. Parfois, elle reste vague : « Origine Union européenne et hors union européenne », « huile d'olive de l’Union européenne »… Difficile de savoir d’où provient exactement l’huile concernée. Tout au plus, peut-on entrevoir le recours au mélange de plusieurs huiles d’olive (« Assemblage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union », par exemple).

Quelques produits rendent l’information plus lisible en indiquant clairement un pays (« origine Italie », « 100 % Espagne », « Tunisie »…) ou en faisant figurer l’origine sur la face avant de la bouteille.

Finalement, assez logiquement, les références les plus transparentes quant à l’origine restent les AOP (appellation d’origine protégée). Pour ces dernières, pas de doute possible. En effet, leur cahier des charges exige, entre autres, une production, une transformation et une élaboration dans une aire géographique déterminée.