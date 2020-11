© Dimco - stock.adobe.com Serrurerie Les pannes les plus fréquentes

Porte claquée, clé oubliée à l’intérieur, serrure endommagée… Les problèmes de serrurerie peuvent s’avérer particulièrement gênants, surtout lorsqu’il s’agit de la porte d’accès au logement. Tour d’horizon des soucis de portes et serrures les plus fréquents et quelques conseils pour y remédier.

Les problèmes de porte

La porte claquée

Un coup de vent, un geste machinal et la porte d’entrée se ferme accidentellement. Impossible de l’ouvrir de l’extérieur, vous voilà enfermé dehors ! Vous n’avez pas de double des clés ? Pas de panique. La porte n’est bloquée que par le pêne demi-tour, autrement dit, la pièce en fer biseautée qui constitue la serrure et que la poignée fait aller et venir.

La technique de la radio

Dans ce cas de figure, il est parfois possible de régler soi-même le problème. Il existe en effet une technique efficace pour déverrouiller une porte seulement claquée. Pour cela, munissez-vous d’une radiographie médicale (à défaut d’en avoir une sur vous, un voisin peut vous dépanner). Celle-ci constitue le compromis parfait entre souplesse et rigidité. Il suffit de la glisser entre la porte et son montant en commençant par le bas, puis de remonter jusqu’au point de blocage. Secouez un peu la poignée et effectuez des mouvements de va-et-vient : le pêne demi-tour finira par rentrer et la porte par s’ouvrir.

Une technique qui a ses limites

L’ouverture de certaines portes peut s’avérer complexe, voire impossible avec cette technique. C’est notamment le cas des portes blindées (partiellement ou non), des portes spéciales, également appelées « sans souci », ou de celles munies de cornières anti-pinces. Dans ce type de cas, il est nécessaire de se tourner vers un professionnel du dépannage à domicile.

Les clés égarées

Clé perdue ou volée : impossible de rentrer chez vous. Quelle qu’en soit la raison, ce type de situation peut vite devenir problématique. Si vous ne possédez pas de double des clés, il vous sera en effet difficile de réussir à ouvrir vous-même votre porte. Vous n’aurez donc d’autre choix que de faire appel à un dépanneur.

Une fois contacté, un serrurier se déplacera, plus ou moins rapidement, à votre domicile afin de procéder à l’ouverture de votre porte. L’intervention ne sera cependant pas la même selon qu’il s’agit d’une porte simple, d’une porte blindée ou d’une porte spéciale, c’est-à-dire disposant d’une serrure « sans souci ».

Porte simple

Dans la plupart des cas, le dépanneur sera en mesure d’ouvrir une porte simple – en bois, par exemple – sans endommager la serrure.

Toutefois, quelle que soit la technique employée, il est préférable de changer le cylindre de la porte, également appelé « canon » ou « barillet ». Autrement dit, la partie dans laquelle vous insérez votre clé pour verrouiller ou déverrouiller votre porte.

Il peut par ailleurs arriver que le remplacement de l’intégralité de la serrure soit nécessaire.

Porte blindée

Sans surprise, une porte blindée fermée à clé s’avère plus compliquée à ouvrir. Dans la plupart des cas, le dépanneur sera contraint de percer la serrure. Cela signifie qu’une fois la porte ouverte, il vous faudra changer le cylindre de la porte, voire toute la serrure.

Le professionnel peut proposer un devis pour le remplacement, qu’il est néanmoins possible de refuser.

Porte spéciale avec serrure « sans souci »

Les portes spéciales sont complexes à ouvrir. En effet, elles sont dotées de serrures « sans souci » multipoints. Celles-ci disposent de sept gorges, contre quatre habituellement, offrant ainsi une plus grande sécurité. Souvent commercialisées par la marque Fichet, ces serrures équipent notamment de nombreux logements de type HLM.

Comme pour les portes blindées, il vous sera nécessaire, après intervention du serrurier, de remplacer le cylindre de la porte, voire toute la serrure. Le dépanneur vous proposera un devis, mais vous restez libre de l’accepter ou non.

La porte qui s’affaisse

Si votre porte s’ouvre de plus en plus difficilement, il peut s’agir d’un problème d’affaissement. Cela signifie que la porte n’est plus droite et commence à tomber au sol. Il se peut, par exemple, que les gonds ne supportent plus son poids.

Pour réparer une porte qui s’affaisse, il est en général nécessaire de la démonter. Le dépanneur contrôlera alors les chevilles du haut et du bas. En général, l’installation d’une barre de pivot suffit à redresser la porte et régler le problème. Cette barre se fixe sur le bâti de la porte, autrement dit, sa partie latérale.

Les problèmes de serrure

La serrure bloquée ou la clé coincée

Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’une clé ne tourne plus dans la serrure. La plupart du temps, le problème est lié au cylindre défaillant, c’est-à-dire au barillet permettant de verrouiller ou déverrouiller la porte. Essentiel au bon fonctionnement de la serrure, il peut en effet s’user rapidement s’il est constitué de matériaux de mauvaise qualité. Une serrure équipée d’un canon de bonne qualité se bloque plus rarement.

Toutefois, d’autres facteurs peuvent expliquer qu’une clé se coince dans la serrure, comme une tentative d’ouverture forcée qui aurait endommagé la serrure, ou le froid. Dans ce type de cas, on parle de « serrure grippée ».

Quelle que soit la raison, il est important de ne pas forcer. La clé pourrait se casser à l’intérieur du cylindre et compliquer l’ouverture de la porte.

La serrure grippée

Une serrure est dite « grippée » lorsque la clé est difficile à tourner ou que la serrure se bloque de temps à autres. Si vous rencontrez ce problème, mieux vaut réagir rapidement. En effet, plus vous attendez et plus vous prenez le risque de ne plus pouvoir ouvrir votre porte.

Les causes

La plupart du temps, une serrure est grippée à cause de l’humidité extérieure : la pluie ou le gel peuvent pénétrer dans la serrure, la rendant alors difficile à ouvrir de l’extérieur, mais pas de l’intérieur.

Un autre facteur peut être la poussière ou la saleté. En effet, si la serrure – ou même la clé – est encrassée, elle sera plus susceptible de se bloquer.

Comment y remédier ?

Dans le cas d’une serrure grippée, vous pouvez faire appel à un serrurier.

Toutefois, il n’est pas toujours utile d’avoir recours à un dépanneur. En effet, plusieurs solutions existent, par exemple lubrifier votre serrure ou appliquer un dégrippant directement sur votre clé.

Si vous êtes un peu plus bricoleur, la meilleure chose à faire reste le nettoyage en profondeur de la serrure. Pour cela, démontez-la entièrement et nettoyez toutes les pièces. Si, après cela, votre serrure coince toujours, il peut être nécessaire de la changer ou de demander l’aide d’un spécialiste.

La serrure forcée

Après une tentative de cambriolage ou un acte de vandalisme, il arrive qu’une clé ne tourne plus dans la serrure. L’ouverture forcée peut en effet avoir endommagé cette dernière.

Vous pensez avoir été victime d’une tentative d’effraction ? Sachez qu’il existe plusieurs signes permettant de repérer si des personnes malintentionnées ont essayé de s’introduire chez vous.

Serrure déformée

Si vous rencontrez des difficultés à insérer votre clé dans la serrure, il se peut qu’elle ait été forcée. Malgré l’absence de signes extérieurs, le loquet et le cylindre peuvent en effet être abîmés. En général, la serrure n’accroche alors que de l’extérieur.

Marques de crochetage

Les cambrioleurs ont recours à plusieurs techniques pour forcer une serrure. Parmi les plus courantes, il existe celle du crochetage. Elle consiste à utiliser de petits outils spécifiques – appelés « crochets » ou « parapluies » – afin d’ouvrir la porte sans détruire la serrure.

Avec cette technique, les malfaiteurs laissent parfois des petites marques sur le bord de la serrure, liées au frottement des outils. La surface en métal entourant votre serrure peut ainsi paraître brillante.

Traces sur le cylindre

Contrairement au crochetage, l’attaque du cylindre ne prend que quelques minutes aux cambrioleurs les plus expérimentés. La technique consiste à arracher le cylindre de la porte à l’aide d’une pince. Si l’opération a tourné court, des traces peuvent être visibles au niveau de la serrure.

Réagir en cas de doute

Vous pensez avoir été victime d’une tentative de cambriolage ? Voici les bons réflexes à avoir :

déclarez les faits à la police. Pour cela, contactez-la en composant le 17 ou le numéro d’urgence européen, le 112 ;

n’entrez pas à l’intérieur de votre domicile et attendez l’arrivée de la police ;

ne nettoyez rien, au risque de détruire des traces et indices qui pourraient s’avérer utiles à l’enquête ;

déposez plainte ;

déclarez la tentative d’effraction à votre assureur.

Si votre serrure est trop endommagée, il se peut qu’il soit nécessaire de la changer.

La clé cassée

Une clé de mauvaise qualité, une serrure trop ancienne, une pression un peu trop forte… Alors que vous tentiez d’ouvrir ou de fermer votre porte, vous voilà avec un bout de clé dans la main et l’autre moitié dans la serrure. Pas de panique ! Il existe des solutions.

Si un bout dépasse de la serrure, l’option la plus simple est de tenter de la retirer doucement à l’aide d’une pince.

Si l’opération vous semble trop délicate ou se solde par un échec, contactez un serrurier qui vous aidera à retirer le bout coincé du cylindre.

Une fois le morceau de clé retiré, il se peut qu’il soit nécessaire de changer le cylindre de la serrure. Le dépanneur pourra alors vous proposer un devis, que vous êtes libre d’accepter ou de refuser.

Les précautions à prendre

Quelques conseils

Si vous avez les clés, mais que la porte ne s’ouvre pas, mieux vaut ne pas insister. En effet, en forçant, vous risquez de casser la clé dans la serrure de la porte.

Sachez également que lorsque votre serrure ne s’ouvre pas alors que vous avez les clés, il se peut que vous ayez subi une tentative d’effraction ou un acte de vandalisme. En cas de doute, contactez la police.

Pour éviter de vous retrouver à la porte en cas de clés perdues ou de porte claquée, il peut être pratique de laisser un double de votre trousseau à une personne de confiance. Privilégiez une personne habitant à proximité de chez vous, telle qu’un parent, un voisin ou un gardien.

L’intervention par un professionnel

Pour tout problème de porte ou de serrure, vous pouvez faire appel à un dépanneur.

Avant d’intervenir, ce dernier rédigera un devis, conformément aux règles du dépannage à domicile. En effet, tout professionnel doit systématiquement établir un contrat écrit en bonne et due forme, et ce dès le premier euro. Ce devis est gratuit et doit pouvoir être librement accepté ou refusé, sans frais.

Attention, les arnaques au dépannage à domicile sont nombreuses. Certaines sociétés ont parfois recours à des techniques commerciales douteuses, telles que des prix en apparence très attractifs, la facturation d’interventions inutiles ou des pressions psychologiques sur les clients.

Pour trouver un professionnel de confiance, vous pouvez faire votre demande de devis par le biais du service Mes dépanneurs Que Choisir qui vous mettra en relation avec des artisans de votre région.

Bon à savoir. Le serrurier peut – selon le type de travaux effectué – vous demander une pièce d’identité et un justificatif de domicile. L’objectif est de s’assurer que vous êtes bien le locataire ou le propriétaire du logement et ainsi éviter l’intrusion dans l’habitation d’une personne mal intentionnée. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir ces documents, le dépanneur pourra contacter la police.