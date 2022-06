Dépannage à domicile MesDépanneurs Que Choisir vous aide

Afin de lutter contre les pratiques abusives liées aux interventions d’urgence à domicile, la SAS Que Choisir a créé un service de mise en relation entre consommateurs et prestataires, MesDépanneurs Que Choisir.

Les situations d’urgence ouvrent la porte aux abus de la part des professionnels. Le dépannage à domicile en est l’exemple parfait, certaines entreprises n’hésitant pas à facturer plusieurs milliers d’euros un changement de serrure ou la réparation d’une canalisation bouchée pour un résultat pas forcément satisfaisant !

Face à ce constat et aux nombreux litiges que nos associations locales (AL) traitent chaque année dans ce domaine, l’UFC-Que Choisir a décidé de lancer, via sa filiale la SAS Que Choisir, un service de mise en relation entre professionnels et consommateurs, pour des travaux de plomberie ou de serrurerie. Mes Dépanneurs Que Choisir garantit ainsi une intervention non seulement rapide mais aussi réalisée par une société répondant à nos critères de sélection (qualité et fiabilité des prestations, tarifs raisonnables, existence légale, assurances nécessaires à la garantie des missions, etc.) et ne figurant pas dans la liste des entreprises régulièrement signalées par nos AL.

Comment ça fonctionne

Si vous êtes victime d’une urgence à résoudre (fuite d’eau, porte claquée…) ou même d’un besoin moins impératif (entretien d’une chaudière, volet électrique en panne…), vous pouvez faire appel à notre service soit en ligne, soit par téléphone, au 09 74 73 54 57. Vous devrez indiquer vos coordonnées afin de savoir si votre zone d’habitation est éligible. Près de 10 villes ou régions font partie du dispositif : Île-de-France, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse, dans un rayon de 30 km. Après avoir décrit votre situation, vous recevez par courriel un devis provisoire avec une fourchette tarifaire. Une fois ce document consulté, vous pourrez valider la demande de mise en relation.

Le prestataire devra alors vous contacter très rapidement. Si la demande ne peut finalement pas être honorée dans un bref délai, un SMS vous avertira d’un éventuel retard ou d’une indisponibilité, au bout de 20 minutes maximum.

Après avoir pris rendez-vous, le professionnel se rendra à votre domicile pour établir le devis final, qu’il est possible de refuser gratuitement. Le cas échéant, le paiement de la prestation pourra s’effectuer directement auprès du technicien, par chèque ou carte bancaire, ou en ligne, via notre service Pour couvrir les coûts du service de mise en relation, une participation aux frais de 10 € TTC est intégrée dans la facture.

→ Accéder à MesDépanneurs Que Choisir