Après Milan-Cortina, la France s’engage à son tour dans l’organisation de Jeux olympiques d’hiver. À moins de quatre ans de l’événement, les promesses de « Jeux sobres » peinent à se traduire concrètement.

Neige, médailles, émotions et polémiques… voilà ce qui rythme vos programmes télévisés actuellement. Les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Milan-Cortina ont en effet débuté le 6 février 2026 et se poursuivront en mars. Dans un climat tempétueux. Pourtant présentée comme « durable », cette grande messe sportive a suscité une avalanche de critiques, notamment de la part d’associations dénonçant des dérives financières et environnementales : budget en forte hausse, abattage d’arbres, recours massif à la neige artificielle, éclatement des sites de compétition sur des centaines de kilomètres… Résultat ? Selon les organisateurs, près d’un million de tonnes de CO 2 pourraient être rejetées lors de ces JOP, soit plus que les émissions annuelles de 100 000 Français.

Une édition décriée… dont notre pays s’apprête pourtant à s’inspirer. Les prochaines olympiades hivernales devraient se dérouler de nouveau dans les Alpes – cette fois, chez nous – du 1er au 17 février 2030, suivies des Jeux paralympiques, du 1er au 10 mars. Dénommés les « Alpes françaises », les XXVIe Jeux d’hiver se tiendront à cheval sur deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec une philosophie