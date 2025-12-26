L’établissement public a déposé plusieurs plaintes contre le média en ligne La Lettre , qui a publié un rapport d’audit révélant des dysfonctionnements au sein de l’institution. C’est la première fois qu’une administration poursuit un journal en invoquant le « secret des affaires ».

« Une grenade dégoupillée ». Dans un article publié le 6 mars 2019 dans la revue juridique Légipresse, dédiée au droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, l’avocat parisien Renaud Le Gunehec, spécialiste en la matière, s’alarme de l’adoption, en juillet 2018, de la loi sur le secret des affaires. Il affirme que le texte constitue un risque d’atteinte grave à la liberté de la presse. Avant de conclure : « On espère que les juridictions seront assez sages pour ne pas faire [de cette loi] mauvais usage, et pour exclure franchement les journalistes de son champ d’application, mais l’époque n’est pas encourageante. Drôle d’ambiance ! » Comment, alors, qualifier la plainte pour violation du secret des affaires déposée trois ans plus tard contre le journal en ligne d’informations stratégiques La Lettre, par… le même avocat ?

Publication d’un rapport embarrassant

Le 13 août 2025, Renaud Le Gunehec a en effet assigné le site devant le tribunal des activités économiques (ex-tribunal de commerce) de Paris, pour le compte de la Monnaie de Paris. Dans la plainte, cette dernière reproche à La Lettre d’avoir