La part des modèles électriques dans les ventes de véhicules neufs pour particuliers en France est passée de 2 % en 2019 à 17 % en septembre 2024, selon la Plateforme automobile (PFA). Une progression qui se répercute sur le marché de l’occasion, en croissance lui aussi. Valentin Bourrelier, directeur de l’agence Aramis Auto des Ulis, dans l’Essonne, le constate : « Un automobiliste conserve sa voiture trois ou quatre ans avant de la revendre. Nous proposions 3 % d’occasions électriques en 2023 ; aujourd’hui, nous sommes plutôt à 5 %, et on note un intérêt croissant pour ces modèles sur notre site. » Mais attention : si la seconde main est un moyen efficace d’acquérir une voiture à un prix plus abordable, il faut veiller à plusieurs points avant d’acheter.

Les aides envisageables

Si, depuis le 14 février 2024, les voitures électriques d’occasion sont exclues du bonus écologique, il est toujours possible de bénéficier de la prime à la conversion. Celle-ci soutient l’achat d’une électrique neuve ou d’occasion en échange de la mise au rebut d’un ancien véhicule. Ainsi, les personnes les plus aisées (au revenu fiscal de référence – RFR – compris entre 15 400 et 24 900 €) ont droit à une aide de 1 500 €, qui