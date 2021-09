Satisfaction sites de vin

Pour cette première enquête dédiée aux sites commercialisant du vin (et/ou des spiritueux, des bières et des champagnes), nous avons testé sept webmarchands spécialisés, un géant du e-commerce généraliste, un caviste et trois plateformes de la grande distribution. Offre, processus de commande, qualité de l’emballage et de la livraison : nous avons évalué les points importants de ce mode d’achat qui s’est fortement développé en 2020, à la faveur des confinements, et séduit de plus en plus de Français.