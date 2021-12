Canal+ Une rétractation qui ne passe pas

À la suite d’un démarchage de Canal+, madame B. souscrit l’offre proposée. Après réflexion, elle estime que ce service ne présente pas d’intérêt. Elle ne répond pas aux courriels relatifs à son ouverture de compte et au débit automatique. Elle avertit la chaîne qu’elle a changé d’avis durant le délai légal de 14 jours, via son site web avec une confirmation par mail. La société effectue pourtant des prélèvements, que la consommatrice bloque. Relancée, elle contacte l’UFC-Que Choisir de Maine-et-Loire, qui lui conseille de rappeler à Canal+ qu’une rétractation envoyée par voie électronique est valable. L’opérateur poursuivant ses demandes de règlement, l’association locale intervient directement auprès de lui. Il procède enfin à la mise en œuvre de la résiliation et à l’annulation des paiements.