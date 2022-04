Canal+ Triple peine

Réalisant avec stupéfaction que Canal+ lui débite, pour son abonnement, non pas une mensualité mais quatre, et ce depuis des années, monsieur X. contacte l’UFC-Que Choisir d’Ariège-Comminges. Cette dernière envoie un courrier recommandé à l’opérateur, demandant à recevoir la copie des contrats signés par ­l’adhérent. L’association locale devra rappeler la chaîne payante à deux reprises pour qu’enfin elle reconnaisse son erreur et rembourse le trop-perçu, qui correspond à trois prélèvements de trop chaque mois pendant cinq ans – au-delà de cette durée, il y a prescription. Montant total restitué : 5 579 €.