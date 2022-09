Dégât des eaux Le notaire laisse couler

Madame X. voit sa véranda prendre l’eau à cause d’écoulements provenant de l’appartement situé au-dessus du sien. Le propriétaire du logement incriminé étant décédé quelques mois plus tôt, la victime du dégât des eaux ne sait à qui s’adresser lorsque son assureur lui demande les coordonnées de la partie adverse. Elle se renseigne donc auprès du syndic de l’immeuble. Ce dernier lui transmet le nom du notaire qui s’occupe du paiement des charges via la succession. Contacté par la consommatrice, il ne répond pas. Madame X. décide de solliciter l’aide de l’UFC-Que Choisir de Savoie, qui se trouve à Chambéry. L’association locale s’empare de l’affaire et menace le notaire d’un recours en justice contre la succession, ce qui suffit à le réveiller… L’adhérente obtient enfin les coordonnées de l’assureur idoine. Une affaire réglée rapidement, sans qu’il n’y ait eu besoin de lancer de longues procédures auprès de la Chambre des notaires ou du médiateur de la profession.