Démarchage téléphonique Une souscription fantôme

Démarchée par téléphone par le commercial d’une complémentaire santé, madame J. l’écoute lui proposer différentes offres, mais ne donne pas suite. Pourtant, elle reçoit, quelques mois plus tard, un certificat d’adhésion à un contrat accompagné d’un échéancier. S’opposant à cette souscription, elle envoie un courrier recommandé afin de le résilier. Le professionnel refuse, prétextant qu’elle a signé électroniquement. La consommatrice s’adresse à l’UFC-Que Choisir de Vendée. Un rappel de la loi sur les obligations d’information quant aux prix et aux garanties, non respectées ici, suffit à convaincre la mutuelle, qui clôture le dossier.