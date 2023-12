En 2020, l’association locale (AL) de la Mayenne a signé un partenariat avec le groupement de gendarmerie du département (1). L’objectif ? Mener des actions de prévention auprès de la population. Démarchage abusif, arnaques… nombre de sujets seront abordés. Dans ce cadre, début octobre, une réunion s’est tenue à Gorron, à laquelle ont participé des animateurs France services de la communauté de communes du Bocage mayennais. Au total, plus de 75 personnes y ont assisté. Les gendarmes ont présenté les différentes techniques de cambriolage et de vol dans la rue, puis les précautions à prendre pour s’en protéger. Ils ont, par exemple, indiqué des cachettes originales où mettre à l’abri ses bijoux et son argent liquide. L’AL, elle, a attiré l’attention du public sur l’importance de la signature que l’on appose sur un contrat. Elle a ainsi rappelé que les commandes passées à l’issue d’un démarchage à domicile sont soumises au droit de rétraction de 14 jours. À l’inverse, lorsqu’elles ont été conclues en magasin, dans une foire ou un salon, la vente est considérée comme ferme. Par ailleurs, les forces de l’ordre et l’AL ont mis en garde leur auditoire contre les appels téléphoniques, les e-mails et les SMS provenant d’individus qui se présentent comme mandatés par une banque ou une administration, et réclament codes bancaires et autres informations personnelles. Il s’agit, en fait, d’escrocs qui, une fois ces données obtenues, iront se servir sur les comptes de leurs victimes. Or, comme ne cessent de le répéter les autorités et les associations de consommateurs, jamais une banque, un assureur ou un service public ne demandent de tels renseignements par ces canaux.

(1) À ce sujet, l’UFC-Que Choisir de Haute-Loire (43) a récemment renouvelé pour trois ans le partenariat noué en 2019 avec la gendarmerie.

UFC-QUE CHOISIR DE LA MAYENNE (53)