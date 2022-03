© UFC-Que Choisir de Pau Partenariat Associations locales et gendarmes continuent de s’unir

Souvenez-vous, c’était il y a trois ans : l’association locale (AL) de la Haute-Loire nouait un partenariat avec la gendarmerie du département. « Une première pour l’UFC-Que Choisir », avait alors souligné Alain Bazot, le président « national ». Depuis, cette alliance a fait des petits. L’UFC-Que Choisir de Pau a signé à la préfecture, le 18 février dernier, une convention similaire d’une durée de deux ans. Son objectif : lutter contre la cyberdélinquance. « Les gendarmes ont noté une recrudescence des plaintes concernant des arnaques sur Internet. Ils ne traitent ces problèmes qu’après coup ; l’AL va donc agir sur la prévention », précise Michel Truchon, le président local. Ainsi, des actions conjointes seront menées : ­réunions pour avertir la population, articles dans la presse quotidienne ­régionale ou encore diffusion d’informations sur les réseaux sociaux, le tout avec l’aide de partenaires de la région. Cette expérience n’est pas isolée. Si la crise sanitaire a relégué au second plan un certain nombre d’événements, d’autres AL ont conclu ce type de contrat. C’est notamment le cas de l’UFC-Que Choisir de la Mayenne qui, en plus d’échanger des informations avec la gendarmerie départementale, a prévu des « actions communes de prévention et de sensibilisation à l’égard du grand public » sur une période de trois ans. La première intervention a eu lieu à Ernée (53) avec, au programme, une mise en garde contre les escroqueries en ligne mais également hors ligne, à commencer par le démarchage à domicile.