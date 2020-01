© Augustin LE GALL/HAYTHAM-REA Les gendarmes à la rescousse

C’est ce qui s’appelle ferrer de gros poissons. En septembre dernier, l’UFC-Que Choisir de Haute-Loire a reçu dans ses locaux un consommateur paniqué, et pour cause : en l’espace de 48 heures, le site Rue du commerce a ­effectué deux prélèvements d’un total de 23 565 € sur son compte. Après avoir averti sa banque puis déposé plainte, Monsieur X. ne voit aucun remboursement apparaître sur son ­relevé. Sa conseillère, qui a prévenu le service des fraudes de BNP Paribas, lui annonce quelques jours plus tard que l’établissement bancaire ne l’indemnisera pas, car la validation des paiements frauduleux a été réalisée ­depuis son téléphone portable. À n’y rien comprendre… L’association locale (AL) étudie l’affaire et lève le mystère : Monsieur X. a été victime de phishing lors d’un de ses achats sur la plateforme chinoise ­Wish. Il s’est ainsi fait ­dérober les identifiants de son compte et ses coordonnées ­bancaires, laissant le champ libre aux escrocs, qui ont pu dépenser à l’envi. L’UFC-Que Choisir de Haute-Loire contacte la gendarmerie du département, avec laquelle elle a noué un partenariat. Rapidement, les enquêteurs identifient les malfaiteurs, et les interpellent dans les Hauts-de-Seine. Monsieur X. a ainsi pu récupérer l’intégralité des fonds détournés !