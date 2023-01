HLM Des élections victorieuses

Cela fait plusieurs années que l’UFC-Que Choisir a investi le secteur des HLM. Un nombre croissant d’associations locales (AL) se mobilisent pour envoyer des représentants au sein des conseils d’administration, afin de défendre les intérêts des locataires. Les dernières élections se sont déroulées du 15 novembre au 15 décembre. Et le bilan, encore provisoire, est plus que positif : les AL ayant fait acte de candidature ont obtenu 26 élus, ce qui représente déjà 500 000 logements. Mieux : la quasi-totalité d’entre elles (AL de l’Artois, de Montpellier, de Rouen, de Paris Ouest…) sont arrivées en tête du scrutin (collège locataires) avec des scores qui dépassaient souvent les 30 %. Des performances probablement liées à la bonne image dont l’UFC-Que Choisir jouit dans l’opinion. Et qui montrent qu’elle est attendue de pied ferme sur le terrain du logement social.